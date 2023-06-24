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Dünya

Wagner grubu Lipetsk bölgesine ilerliyor

Rus yönetimine karşı isyan başlatan Wagner grubunun, Rostov ve Voronej'in ardından Lipetsk bölgesine de girdiği bildirildi.

17:37 . 24/06/2023 Cumartesi
AA
Wagner grubu

Wagner grubu

Rus basınında çıkan haberlere göre, Lipetsk Valisi İgor Artamonov, Wagner grubuna ait askeri konvoyun eyalet sınırları dahilinde ilerlediğini duyurdu.

Artamonov, kolluk kuvvetleri ve yerel yöneticilerin halkın güvenliği için tüm önlemleri aldığını, durumun kontrol altında bulunduğunu aktardı.

Rusya'da darbe kalkışması: Paralı asker grubu Wagner Putin yönetimine başkaldırdı
Rusya'da darbe kalkışması: Paralı asker grubu Wagner Putin yönetimine başkaldırdı

Rus paralı asker grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yönetimini hedef alarak, "Bu gece, Rusya’yı zora sokan hainlere ve suçlulara dersini vereceğiz. Sergey Şoygu Kızıl Meydan'da asılacak." dedi. 'Darbe' söylentilerine neden olan gelişme sonrası Moskova borsasında büyük bir düşüş yaşandı. Kremlin Sarayı, "Putin, Wagner ile ilgili durumun farkında ve gerekli tüm önlemleri aldı." açıklamasında bulundu. Rusya Federal Güvenlik Servisi "silahlı isyan" suçlamasıyla Wagner üyeleri hakkında ceza davası açtı. Öte yandan Rusya'nın çeşitli noktalarında olası bir kalkışmaya karşı ordu sokağa inerek devriye atmaya başladı. Prigojin, silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne sürdü. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısa süre sonra açıklama yapacağını söyledi.

Rusya'da Wagner krizinin tırmanışı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Wagner savaşçılarının Rostov'un ardından Voronej'de de görüldüğüne dair haberler yapılmıştı.

#Lipetsk
#Rusya
#Wagner
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