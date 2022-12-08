Wagner'den Sırbistan hamlesi: Rusya karşıtlarıyla hesaplaşacaklar

Rus askeri şirket Wagner, Batı Balkan ülkesi Sırbistan'da "dostluk ve işbirliği merkezi" kurduğunu duyurdu.

Wagner'in, Telegram hesabından yapılan paylaşımda, Sırbistan'da "Orly" adı altında kurulan dostluk ve işbirliği merkezini tanıtmaktan memnuniyet duyulduğu ifade edilerek Sırbistan'daki merkezin Aleksandar Lisov tarafından yönetileceği belirtildi.

Kosova'nın, 2017'de Lisov'un "iyi niyetli" faaliyetleri nedeniyle ülkeye girişini engellediği aktarılan açıklamada, "Merkezimizin amacı, yumuşak güç aracılığıyla Sırbistan ile Rusya arasındaki dostluk ilişkilerini güçlendirmektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, merkezin Sırbistan'a giden ve orada Rusya karşıtı faaliyetler yürüten Rus liberallerle "hesaplaşacağı" belirtildi.

ABD merkezli Demokrasi Savunma Vakfı uzmanlarından Ivana Stradner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, birkaç ay önce Rusya ve Sırbistan arasında bu tarz bir işbirliğinin sinyallerinin verildiğini kaydetti.

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