Dünya Wagnerden Sırbistan hamlesi Rusya karşıtlarıyla hesaplaşacaklar
AVRUPA

Wagner'den Sırbistan hamlesi: Rusya karşıtlarıyla hesaplaşacaklar

Rus askeri şirket Wagner, Batı Balkan ülkesi Sırbistan'da "dostluk ve işbirliği merkezi" kurduğunu ve yumuşak güç aracılığıyla Sırbistan ile Rusya arasındaki dostluk ilişkilerini güçlendirileceğini duyurdu. Merkezin Sırbistan'a giden ve orada Rusya karşıtı faaliyetler yürütenlerle de "hesaplaşacağı" belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Wagnerden Sırbistan hamlesi: Rusya karşıtlarıyla hesaplaşacaklar
Arşiv

Rus askeri şirket Wagner, Batı Balkan ülkesi Sırbistan'da "dostluk ve işbirliği merkezi" kurduğunu duyurdu.

Wagner'in, Telegram hesabından yapılan paylaşımda, Sırbistan'da "Orly" adı altında kurulan dostluk ve işbirliği merkezini tanıtmaktan memnuniyet duyulduğu ifade edilerek Sırbistan'daki merkezin Aleksandar Lisov tarafından yönetileceği belirtildi.

Kosova'nın, 2017'de Lisov'un "iyi niyetli" faaliyetleri nedeniyle ülkeye girişini engellediği aktarılan açıklamada, "Merkezimizin amacı, yumuşak güç aracılığıyla Sırbistan ile Rusya arasındaki dostluk ilişkilerini güçlendirmektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, merkezin Sırbistan'a giden ve orada Rusya karşıtı faaliyetler yürüten Rus liberallerle "hesaplaşacağı" belirtildi.

ABD merkezli Demokrasi Savunma Vakfı uzmanlarından Ivana Stradner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, birkaç ay önce Rusya ve Sırbistan arasında bu tarz bir işbirliğinin sinyallerinin verildiğini kaydetti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Türkiye önemli bir partner
DÜNYA
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Türkiye önemli bir partner

Kosova-Sırbistan gerginliği tırmanıyor: Bir kıvılcım her şeyi tutuşturmak için yeterli
DÜNYA
Kosova-Sırbistan gerginliği tırmanıyor: Bir kıvılcım her şeyi tutuşturmak için yeterli
Twitter otele döndü

Twitter otele döndü

​'Çok çalışın' demişti: Fotoğraflar ortaya çıktı.
2022ye damga vuran kareler

2022'ye damga vuran kareler

​AFP seçti: Listede Türkiye'den de fotoğraflar var.
Türkiyeye dikkat çeken teklif: Iraktan tarihi proje için işbirliği çağrısı

​Yeni gelir kapısı oldu: Her yerden satın almak için geliyorlar.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı.

​Tarih belli oldu: Büyük kolaylık sağlayacak.

​Bakan Bilgin: Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.