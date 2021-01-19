​Washington askeri bölge: 11 Eylül'den beter

ABD’de kanlı Kongre baskını sonrasında başkent Washington D.C., 25 bin askerin varlığı ve alınan olağanüstü güvenlik önlemleri sonrasında bir kaleyi andırıyor. Başkent sokaklarında askerler devriye gezerken, ana caddelerde kurulan kontrol noktaları, girişe kapatılan parklar, kurulan yüksek çitler, beton bariyerler ve Potamac nehrinde devriye atan askeri botlar, şehirde yaşayan halkta korkuyu üst düzeye çıkarmış durumda. Washington Post gazetesine konuşan ve gerekli olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyarılan sivil halk şahit oldukları durumu “11 Eylül’den beter” sözleriyle özetliyorlar. Washingtonlular yaşadıkları şehirde kendilerini birer tutsak gibi hissettiklerini belirtiyor. 20 Ocak’taki yemin törenine saatler kala korku dolu bekleyiş artıyor.

DÜNYA ABD’de evsizler kampındaki yangın Kongre binasında paniğe neden oldu

TUTSAK GİBİ HİSSEDİYORLAR

Pazar günü aşırı sağ grupların başta başkent Washington D.C. olmak üzere eyalet başkentlerinde silahlı gösteri düzenleyeceği bilgisi sonrasında, dün ufak gruplar dışında herhangi bir olağanüstü durum yaşanmazken, Washington şehri sakinleri kendilerini güvende hissetmiyor. Washington Post’a konuşan bir şehir sakini “Kendimizi, Amerika’ya kaos getirmek isteyen insanların tutsağı gibiyiz.” sözleriyle dile getirdi.

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ŞEHRE KİLİT VURULDU

Alınan önlemler çerçevesinde şehrin anıt noktalarına geçişin yasaklandığı, köprülerin ve metro istasyonlarının kapatıldığı ve bazı noktalarda insanların evlerine gitmek için kimlik göstermek zorunda olduğu şehirdeki durumu Rick Dibella adlı şehir sakini şaşkınlığını “Böyle bir şeye 11 Eylül’den beri şahit olmadım. O zaman hiç olmazsa caddelerde yürüyebiliyordunuz.” ifadeleriyle kaydetti.





POTOMAC NEHRİNDE SİLAHLI DEVRİYE

Öte yandan Washington şehri sokakları kışla görüntüsünü andırırken, ünlü Potomac nehrinde de sahil güvenlik gemilerinin ve askeri botların devriye attığı da gözlerden kaçmadı. Şişme botlarda tam teçhizatlı silahlı güvenlik personelinin görev yaptığı görüldü.

Yangın paniği

Dün Kongre civarında çıkan bir yangın nedeniyle kısa süreli olarak binada alarm verildi. Kongre Binası yönetimi yaptığı açıklamada, “Bir dış güvenlik tehdidi nedeniyle yerleşkedeki tüm binalara giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” ifadesi kullanıldı. Biden’ın yemin töreni için hazırlıkların yapıldığı alan da tehdit nedeniyle tahliye edildi. Washington DC İtfaiyesi bir açıklama yaparak yangının kontrol altına alındığı, olayda yaralanan olmadığını kaydetti. Yangının Kongre binası için tehdit oluşturmadığı anlaşılınca alarm kaldırıldı.

OYNAT 00:34 ABD yeniden alarma geçti: Kongre binası yakınlarında dumanlar yükseldi ABD Kongre binasında, 'dış güvenlik tehdidi' nedeniyle alarm verildi ve yerleşkedeki tüm binalara giriş çıkışlar durduruldu. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, ABD Kongre binası yakınlarında dumanların yükseldiği görülüyor. BiP'te paylaş

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Kendi askerine güvenmiyor

ABD’de kanlı Kongre baskını sonrasında alınan güvenlik önlemleri, kendi askerine güvensizlik boyutuna ulaştı. ‘İçeriden saldırı’ ihtimaline karşı Ulusal Muhafızlara güvenlik taraması yapıldığı ortaya çıktı. ABD’de 20 Ocak’ta yapılacak Joe Biden’ın başkanlık yemin töreninde görev alacak yaklaşık 25 bin Ulusal Muhafızın, “içeriden saldırı” ihtimali de dahil potansiyel tehditlere karşı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yeniden güvenlik taramasından geçirildiği bildirildi. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansında konuşan ABD Ordu Sekreteri Ryan McCarthy, 20 Ocak’taki yemin töreni için alınan tedbirleri değerlendirdi. McCarthy, orduya bağlı tüm birliklerin düzenli olarak güvenlik taramasından geçirildiğini ancak 20 Ocak için ilave güvenlik taramaları da yaptıklarını ifade etti. Yemin töreninin olaysız geçmesi için çalıştıklarını kaydeden McCarthy, birliklerin “içeriden saldırı” ihtimali de dahil, olası tehditlere karşı eğitim aldıklarını belirtti. Öte yandan geçen hafta Teksas’tan bir şerifin, ekibinde görevli bir emniyet yetkilisinin Kongre’deki baskına dahil olduğunu FBI’a bildirmesinin ardından büyük kentlerde de emniyet yetkilileri, bünyelerinde görev yapan polis memurlarının baskına katılıp-katılmadığını araştırmaya başladıklarını açıkladı.

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140 bin selfie inceleniyor

ABD’de Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) Kongre baskınına katılan kişileri tespit etmek amacıyla 140 binden fazla selfie’yi incelemeye aldığı belirtildi. Amerikan New York Post’un haberine göre FBI ajanları, 6 Ocak günü Washington D.C.’de Kongre baskını sırasında çekilen ve sosyal medya mecralarından yayınlanan selfie, fotoğraf ve videoları ayrıntılı incelemeye aldı. Haberde, FBI’ın şüphelilerin kimliğini tespit edebilmek amacıyla sosyal medya platformlarıyla, telefon şirketleriyle birlikte çalıştığı ve gelişmiş yüz tanıma teknolojisinden faydalandıkları da belirtildi. Yürütülen soruşturmanın Adalet Bakanlığı tarihindeki en yüksek bütçeli soruşturmalardan biri olduğu ve ülke çapındaki 56 FBI ofisinin yer aldığı da belirtildi. Kongre baskınıyla ilgili olarak şu ana kadar en az 110 kişi tutuklandı. Bu kişiler ruhsatsız silah taşıma ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmeden diğer çeşitli federal suçlara kadar bir dizi farklı suçla yargılanacak.

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Kongre koridorlarına kampet

Washington DC’ye gönderilen ABD ulusal muhafızlarının Meclis’te yerlerde dinlendiği görüntülere tepki yağarken, Amerikan ordusu imaj düzeltmek için bu kez meclise tatbikatlarda ya da arazi görevlerinde kullanılan kampet (kamp yatağı) gönderdi. Görüntülerde, ABD askerlerinin gelişi güzel dizilen kampetler üzerinde dinlendiği görülüyor. ABD’nin başkenti Washington’da, Joe Biden’ın yemin töreni için güvenlik önlemleri artırılmasının ardından kongre binasını korunmakla görevli Ulusal Muhafızların koridorlarda yerlerde yattığını gösteren fotoğraflar ise tepki çekerek, gündem olmuştu.

Trump’tan 100 kişiye daha af

ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık süresi sona ermeden önceki gün yaklaşık 100 kişiye af çıkaracağı belirtildi. Başkan Donald Trump’ın yarın yayımlamak üzere yaklaşık 100 kişiye af ve ceza indirimi içeren geniş bir liste hazırladığı, şimdiki halde kendisi için af çıkarmamayı tercih ettiği belirtiliyor. CNN’in haber kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Başkan Donald Trump’ın yarın yayımlamak üzere yaklaşık 100 kişiye af ve ceza indirimi içeren geniş bir liste hazırladığı, şimdiki halde kendisi için af çıkarmamayı tercih ettiği belirtildi.

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