Dünya Washington istedi Japonya Nobele aday gösterdi
AMERİKA

Abe'nin Trump'ı Washington'ın ricasıyla Nobel'e aday gösterdiği iddiası

Washington istedi Japonya Nobel'e aday gösterdi

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ı Washington yönetiminin "gayrı resmi ricasıyla" Nobel Barış Ödülü için aday gösterdiği öne sürüldü

Haber Merkezi AA
Trump, Abe'nin Nobel Barış Ödülü'nü veren Norveç Nobel Komitesi'ne yolladığı öneri mektubunun bir kopyasını kendisine ilettiğini belirtmişti.
Trump, Abe'nin Nobel Barış Ödülü'nü veren Norveç Nobel Komitesi'ne yolladığı öneri mektubunun bir kopyasını kendisine ilettiğini belirtmişti.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin, Washington yönetiminin ricasıyla ABD Başkanı Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiği iddia edildi.

  • Japonya'da yayın yapan Asahi Shimbun gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi, Başkan Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında haziranda yapılan zirvenin ardından Japon hükümetine, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne önermesi için "gayrı resmi" ricada bulundu.

Haberde, Başbakan Abe'nin de müttefik ülkenin bu ricası üzerine, sonbaharda Norveç Nobel Komitesi'ne bir mektup yazarak, Trump'ı, Japonya adına Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiği belirtildi.

Trump, 15 Şubat'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Japonya Başbakanı Abe'nin Kuzey Kore ile diplomatik diyaloğun başlatılmasındaki rolü nedeniyle kendisini Japonya adına Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini açıklamıştı.

"Obama'ya verdiler, bana vermezler"

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın 2009'da, görevdeki ilk yılında bu ödülü aldığını hatırlatan Trump, "Ben muhtemelen hiçbir zaman kazanamayacağım ama olsun. Obama'ya verdiler, neden verdiklerini o da anlamadı. Ödülü verdiklerinde göreve geleli daha 15 saniye olmuştu. Nobel Ödülü kazandı, 'Bunu hak edecek ne yaptım ki' dedi. Bense, muhtemelen hiç kazanamayacağım."ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Japonya Dışişleri Bakanlığı, açıklamanın ardından Trump'ın sözlerinden haberdar olduklarını ancak olayın detayları konusunda bilgi veremeyeceklerini kaydetmişti.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey ile Güney Kore liderleri arasında 28 Nisan 2018'de yapılan zirvenin ardından, 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, iki lider, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kongrede 6 Şubat'ta yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasında Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı 2. zirvenin 27-28 Şubat'ta Vietnam'da gerçekleşeceğini açıklamıştı.

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Eski ABD Başkanı Obama, 2009'da ABD'nin "barış ve güvenlik için nükleer silahların olmadığı bir dünya arayışındaki kararlılığı" nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

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