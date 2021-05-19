Washington Post yazdı: Biden'ın İsrail konusunda diğer Demokratlarla anlaşmazlığı artıyor

Washington Post'ta "Biden'ın İsrail konusunda diğer Demokratlarla anlaşmazlığı artıyor" başlığıyla yayımlanan haberde, İsrail'in son günlerde Gazze'ye yönelik saldırılarını "meşru müdafaa hakkı" olarak tanımlayan Biden ile bu duruşunu eleştiren Demokratlar arasındaki çatlağın derinleştiğine işaret edildi.

Sayıları her geçen gün artan bazı Demokratların, geleneksel politikalarının dışına çıkarak Biden'dan İsrail'e karşı daha sert bir tutum ve Filistin halkına daha çok destek istediğine işaret edilen haberde, son olarak dün Biden'ın Detroit'te bir Ford fabrikasına yaptığı ziyarette yaşananlar ele alındı.

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Biden'ın gittiği bölgenin halkının yaklaşık yüzde 90'ının Arap Amerikalılardan oluştuğuna işaret edilen haberde, Biden'ın protestolar ile karşılandığı ve Biden'ın politikalarını en sert eleştiren isimlerden Filistin kökenli Demokrat Vekil Rashida Tlaib'in de Biden ile tokalaşma anlarının kameralara yansıdığı aktarıldı.

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Tüm çağrılara rağmen Beyaz Saray'ın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirmekten kaçındığının vurgulandığı haberde, Biden'ın ateşkes çağrısı için de uzun süre beklediğine işaret edildi.

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