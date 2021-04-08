Dünya Washington Post DEAŞ elebaşı El-Mevla ABD muhbiri çıktı
AMERİKA

Washington Post: DEAŞ elebaşı El-Mevla ABD muhbiri çıktı

ABD merkezli Washington Post gazetesi, terör örgütü DEAŞ'ın yeni elebaşı Emir Muhammed Said Abdurrahman el-Mevla'nın Irak'ta hapis yattığı dönemde ABD'ye muhbirlik yaptığını öne sürdü. Gazetede yer alan habere göre, El-Mevla'nın 2008'deki bir sorgu sırasında örgütün gizli merkezlerinin konumu konusunda detaylı bilgileri ABD'lilere verdiği kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Washington Post: DEAŞ elebaşı El-Mevla ABD muhbiri çıktı
DEAŞ elebaşı El-Mevla.

Washington Post gazetesinin gizli sorgu raporlarına dayandırdığı haberinde, Ebu Bekir El Bağdadi'nin Suriye'de düzenlenen baskın sonucu öldürülmesinin ardından DEAŞ elebaşı El-Mevla konusunda yeni bilgiler ortaya çıktı.

Gizli merkezlerin konumunu ABD'ye verdi

El-Mevla'nın "M060108-01" koduyla Irak'ta tutuklu olduğu dönemde, ABD'li yetkililere Irak'taki o dönem El-Kaide'ye bağlı olarak faaliyet gösteren örgüt hakkında muhbirlik yaptığına işaret edilen haberde, El-Mevla'nın 2008'deki bir sorgu sırasında örgütün gizli merkezlerinin konumu konusunda detaylı bilgileri ABD'lilere verdiği kaydedildi.

Ayrıca El Mevla'nın, o dönemde Irak'taki El Kaide'nin 2 numaralı ismi olan Ebu Kaşwarah'ın nerede olduğunu da ABD'lilere söylediği ve Kaşwarah'ın Musul'daki bir baskınla öldürüldüğü belirtildi.

El- Mevla için "iş birlikçi" tanımlaması

Haberde, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) daha önce El-Mevla'nın muhbirlik yaptığına dair belgeler yayımladığı ancak bu yeni belgelerde daha detaylı bilgiler bulunduğu aktarıldı.

Söz konusu raporlarda El-Mevla hakkındaki, "Tutuklu her seansta daha fazla iş birlikçi görülüyor. Tutuklu, örgütteki arkadaşları hakkında çok fazla detay veriyor." ifadesinin kullanıldığı belirtildi.

El-Mevla'nın o dönem DEAŞ'a katılmak üzere gelen yabancılara karşı tutumuna da işaret edilen raporlarda, örgütün yeni elebaşının sorgular sırasında yabancılara karşı düşmanca tavrı olduğu vurgulandı.

DEAŞ kartı yeniden
DÜNYA
DEAŞ kartı yeniden

ABD’den DEAŞ’a silah
DÜNYA
ABD’den DEAŞ’a silah

ABD'li komutandan "PKK ile kol kolayız" mesajı
DÜNYA
ABD'li komutandan "PKK ile kol kolayız" mesajı
Abone Ol Google News
Antalyada vahşet

Antalya'da vahşet

​Kardeşler cinayeti itiraf etti, kafatası ve göğüs kafesi aranıyor.
İlk yarıda karşılıklı goller

İlk yarıda karşılıklı goller

​Fenerbahçe, 33. hafta maçında Malatya deplasmanına çıkıyor.
Fransız medyası Cumhurbaşkanı Erdoğanın yeni anayasa çağrısından rahatsız: Türkiye karşı saldırıya hazırlanıyor

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

​ABD'de 7 ay yanık tedavisi gören hasta çıkan faturaya inanamadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.