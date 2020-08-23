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Dünya Washington Post Malideki darbenin lideri ABDden eğitim aldı
AMERİKA

Washington Post: Mali'deki darbenin lideri ABD'den eğitim aldı

Washington Post'ta yayınlanan bir raporda, Mali'de darbeyi gerçekleştiren cuntanın başı olarak ortaya çıkan Albay Assimi Goita'nın, Batı Afrika'da "aşırılıkla mücadele eden" ABD Özel Harekat Kuvvetleri ile yıllarca çalıştığı ifade edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mali'deki darbenin bir numarası Albay Assimi Goita
Mali'deki darbenin bir numarası Albay Assimi Goita

Ülkede bulunan ve ismini vermek istemeyen üst düzey yetkililerin aktardığına göre Assimi, ABD güçleriyle düzenli olarak iletişim içerisindeydi ve ABD liderliğindeki tatbikatlara katılıyordu.

Yetkililere göre Almanya ve Fransa'dan da eğitim alan Guetta, Mali'nin çalkantılı orta bölgesinde bulunan Özel Kuvvetler birimine başkanlık etti.

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PENTAGON: FLORİDA'DA EĞİTİM ALDI

Pentagon'a göre Guetta, ABD Batı Afrika Komutanlığı'nın Flintlock olarak bilinen tatbikatlarına katıldı ve Florida'daki MacDill Hava Kuvvetleri Üssünde ortak özel operasyonlar için ikili bir üniversite seminerinde hazır bulundu.

Pentagon, Mali'deki darbeyi eleştirmişti. Pentagon Sözcüsü Yarbay Anton T. Similroth, "Mali'deki isyanı şiddetle kınıyoruz. ABD askeri eğitim ve öğretimiyle çelişiyor" şeklinde konuşmuştu.

  • Sözcü, ''Mali Ordusunun, başka bir incelemeye kadar ABD'den herhangi bir ek destek almayacağını'' da sözlerine eklemişti.

Washington Post, Goita'nın "Radikal gruplara karşı ilk savunma hatlarından biri olan bağımsız özel kuvvetler taburunun komutanı olduğuna" işaret etti.

ŞİDDET OLAYLARINI AMERİKAN ASKERLERİNE GÖNDERDİ

Kendisine yakın olan eski bir ABD Ordusu subayına göre Goita, Mali'de artan şiddet olaylarıyla ilgili meslektaşlarına duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi ve yanan köylerin videolarını WhatsApp üzerinden gönderdi.

Kırklı yaşlarında olan Goita, askeri hayatının çoğunu kuzey çölleri ve merkezi garnizon kasabaları gibi cihat yanlısı grupların etkin olduğu bölgelerde geçirdi.

Washington Post, raporunu ABD'nin Afrika Sahil Bölgesi Özel Temsilcisi Peter Pham'ın açıklamasıyla sonlandırdı:

  • "Mevcut ayaklanmaya katılan askerlerin çoğu muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'nden eğitim almış kimseler. Bu hiç kimse için şaşırtıcı olmamalı çünkü onların silahlı kuvvetleriyle uzun vadeli bir ortaklığımız bulunuyor."

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