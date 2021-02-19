Washington Post'tan Erdoğan analizi: ABD'yi azarladı

Washington Post'un köşe yazarı Max Boot, ABD'nin dış siyaset hamlelerinin kaleme alındığı bir köşe yazısı yayınlandı. Ülkenin yeni başkanı Joe Biden’ın karşılacağı zorluklar masaya yatırılırken, ABD’nin hem müttefikleri hem de düşmanları arasındaki dengenin çok hassas olduğu belirtildi. Biden'ın iç politikaya ağırlık verdiğini, ancak diğer ülkelerin Beyaz Saray'daki yeni yönetimi "anlamaya çalıştığını" belirtti. Biden'ın Orta Doğu'ya daha az öncelik vermek istediği ifade edilen yazıda, fakat bunun kolay olmadığı ve "yakında bazı önemli kararlar alacağı" aktarıldı.

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İsrail, Mısır ve Türkiye gibi ülkelerin, Washington yönetiminden hoşnutsuzluk duyduğuna ilişkin sinyaller verdiği kaydedilerek, şöyle denildi:

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"Erdoğan ABD'yi azarladı"

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak'ta 13 Türk'ü öldürenleri desteklediği için ABD'yi azarladı." Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşıyla ilgili ABD'den yapılan açıklamada, "Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz" denilmiş, "haberler doğruysa" ifadesi Ankara'nın sert tepkisine neden olmuştu.

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Tepkilerin ardından geri vites atmışlardı

ABD, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından olmak üzere üst düzey tepkilerin gösterildiği açıklamayla ilgili çark etmişti. PKK'lı teröristlerin katliamıyla ilgili Beyaz Saray'dan gelen ikinci açıklamada, "Bakan (Antony Blinken), Kuzey Irak’ta Türk rehinelerin ölümü üzerine taziyelerini iletti ve PKK’nın bundan sorumlu olduğuna dair görüşümüzü yineledi." ifadelerine yer verilmişti.

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