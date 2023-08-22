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Dünya

Washington'a Türkiye çağrısı: ABD basını adını koydu

Son dönemde dünya siyasetinde oynadığı rol ile dikkatleri üzerine çeken Türkiye'yi mercek altına alan ABD basını Washington'ın Ankara'ya ihtiyaç duyduğunu yazdı. 'Türkiye, Ortadoğu'daki Amerikan etkisinin gerçek anahtarıdır' denilen analizde ABD'nin bölgedeki nüfuzunu korumak için Türkiye ile bir ortaklığa mecbur olduğunun altı çizildi. Yunan basını ise Türkiye'nin bağımsız politikasına dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

11:57 . 22/08/2023 Salı
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ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Türkiye'nin peş peşe attığı kritik adımlar dünyada ses getirmeye devam ediyor.


Ankara'nın artan jeopolitik önemi ve bölgesel çatışmalarda arabuluculuk yapma konusundaki benzersiz yeteneğine dikkat çeken ABD'li The Hill çarpıcı bir Türkiye analizine imza attı.


'Türkiye, Ortadoğu'daki Amerikan etkisinin gerçek anahtarıdır' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Washington merkezli gazete ABD'nin bölgede Türkiye ile ortaklık yapmak zorunda olduğu vurgulandı.


'ABD uzun süredir Suudi Arabistan ile olan ilişkisini Ortadoğu'daki en etkili ortaklığı olarak görüyor' denilen yazıda bunun yanlış olduğu ve Türkiye'nin konumu itibariyle bu role daha uygun olduğu belirtildi.

'Hızla bölgesel bir hegemon haline geliyor'


'Türkiye, NATO üyeliği aracılığıyla Avrupa ve ABD ile yakın bağlarını korurken, hızla bölgesel bir hegemon haline geliyor' denilen yazının devamın şu ifadelere yer verildi;


'Türkiye'nin son zamanlarda Batı'ya doğru kayması ve Ortadoğu'daki ortaklarıyla ilişkilerini yeniden kurma çabaları ile stratejik önemi artıyor. ABD, bölgedeki siyasi ve askeri gücünü sürdürmek istiyorsa bu yükselişten faydalanmalı ve Türkiye ile daha yakın ilişkiler geliştirmelidir.'

'Şimdi sıra ABD'de'


Türkiye'nin son dönemde bozulan ilişkilerini tamir ettiğine dikkat çeken The Hill 'Şimdi Türkiye ile daha güçlü bir ilişki geliştirme sırası ABD'de' dedi.


Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'nde Erdoğan ve Biden'ın bu yolda iyi bir başlangıç yaptığına dikkat çeken ABD'li gazete ' İsveç'i NATO'ya katmak için yapılan başarılı hamle, ileriye doğru büyük bir adımdı ve Biden, kısa bir süre sonra 2021'den beri müzakere masasında olan F-16'ların satışını zorlama sözü verdi' dedi.

Erdoğan ile Biden NATO zirvesinde bir araya gelmiş, görüşmenin basına açık kısmında Biden '5 yıl birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum' demişti.

'Bu ilişkiyi güçlendirmek için ABD'nin ortaklığa ne kadar bağlı olduğunu gösteren bazı tatsız adımlar atması gerekiyor' diyen ABD'li gazete F-16 konusunda devam eden muhalefete dikkat çekti.


'Türkiye, bölgesel güvenlik için ABD ile ortaklık kurmak ve İsrail'de bir barış sürecini müzakere etmek için iyi bir konumda' denilen yazıda, Türkiye'nin Suudi Arabistan ve BAE ile ortaklığı hatırlatıldı ve bunun İran ile daha yakın ilişkiler kurulabileceği anlamına geldiği belirtildi.


Bunun ABD'nin bölgesel çıkarları için büyük önem taşıdığının vurgulandığı yazıda 'ABD eski anlaşmaya geri dönmek veya yeni bir nükleer anlaşma yapmak isterse, Türkiye iki taraf arasında makul bir arabulucu olabilir' denildi.


ABD'ye çağrı: Türkiye ile ortaklık gerekli


Washington yönetimine Türkiye çağrısında bulunan yazar 'ABD'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile ortak olmasını istemek kolay değil. Ancak Ortadoğu'da bir lider olarak büyümesi ve Avrupa ile yeniden odaklanan bir ilişki göz önüne alındığında, ABD'nin bölgedeki nüfuz seviyesini sürdürmesi için Türkiye ile bir ortaklık gereklidir' ifadelerine yer verildi.


ABD yasalarına göre; Kongre, Biden yönetiminin resmi bir satış bildiriminin ardından bir ret kararı alarak satışı engelleyebiliyor. Ancak Kongre’den onay çıkmadığı takdirde ABD Başkanı, ulusal güvenlik ve çıkar gerekçelerini öne sürerek bir kararname ile Kongre’yi baypas edip satışı onaylayabiliyor.


Yunan basını: Türkiye'nin kimlik arayışı sona erdi


Komşu Yunanistan ise Türkiye'nin bağımsız politikalarına dikkat çekti ve Erdoğan'ın liderliği ile Türkiye'nin kimlik arayışının sona erdiğini yazdı.


Yunan In.gr 'Onlarca yıldır süren Erdoğan'ın liderliği ile Türkiye'ye kimlik arayışı sona erdi ve artık Batı'nın onayını aramayan Batı sonrası bir güçle karşı karşıya olduğumuzun farkına varmalıyız' dedi.


'Hiç kimse Türkiye'nin cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi kampanya yürütemiyor' diyen In.gr, Türkiye Yüzyılı sloganına dikkat çekti.


Yazıda Türkiye'nin Ortadoğu ve Orta Asya'daki nüfuzunu ve ekonomik gücünü daha geniş bir alana genişlettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim öncesi çizilen tablonun asılsız olduğunu yabancı yatırımcı da anladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim öncesi çizilen tablonun asılsız olduğunu yabancı yatırımcı da anladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Enflasyonu vatandaşımızın günlük hayatından çıkaracağız. Tüm vatandaşlarımızdan biraz daha sabırlı olmalarını attığımız ve atacağımız adımlara destek vermelerini bekliyoruz. Her serzenişi duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bugünkü sıkıntılarımızı da geçmiş zaman hatırası olarak yâd edeceğiz. Seçim öncesi iftira kampanyaları ile çizilen karanlık tablonun asılsız olduğunu onlar da anlamaya başladı. Türkiye'nin geleceğini karartmak isteyen içeride ve karanlık odaklara rağmen ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için yolumuza devam edeceğiz." dedi.


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