Dünya Washingtonda skandal panel
AMERİKA

Washington’da skandal panel

Birleşik Arap Emirlikleri’nin finanse ettiği Investigative Journal, terör örgütü FETÖ ile birlikte Washington’da skandal bir panel düzenledi. Türkiye karşıtlarının konuşmacı olarak katıldığı panelde PKK’lı teröristler de yer aldı. Firari eski emniyet müdürü Ahmet Sait Yayla Türkiye’yi teröre destek vermekle suçladı. AA muhabirleri ise darbecilere soru soramasın diye içeri alınmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Investigative Journal'ın düzenlediği konferans
Investigative Journal'ın düzenlediği konferans

Türkiye ve Katar’ı hedef alan çalışmalarıyla bilinen “Investigative Journal” adlı kuruluş, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iş birliğinde Washington’da düzenlenen panelde Türkiye’ye karşı kara propaganda yaptı.

BAE FONLUYOR

İngiltere merkezli olarak kurulan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından finanse edildiği belirtilen “Investigative Journal”, Washington’daki Ulusal Basın Merkezi’nde “Erdoğan’ın Son Oyunu: Türkiye’nin Suriye ve ABD’deki Uzun Kolu” başlıklı bir panel düzenledi. Eski El Cezire muhabiri olan ve Türkiye ile Katar aleyhindeki yayınlarıyla bilinen Muhammed Fehmi’nin kurucusu olduğu ve bünyesinde FETÖ firarisi Abdullah Bozkurt’un da danışmanlık yaptığı kuruluşun panelinde, Türkiye karşıtı birçok isim bir araya geldi.

MODERATÖR İSRAİL TELEVİZYONUNDAN

Moderatörlüğünü İsrail Merkezli i24 Muhabiri Tal Heinrich’in yaptığı panelde, FETÖ’nün ABD’deki bağlantılarını yürüten isimlerden firari eski emniyet müdürü Ahmet Sait Yayla’nın “Türkiye’yi teröre destek vermekle” itham etttiği bir rapor sunması dikkat çekti.

HAİNLER BİR ARADA

Panelde ayrıca, New York’ta Halkbank ile ilgili davalarda yaptığı haberlerle tanınan ve daha sonra FETÖ için “Türkiye’nin ABD’deki lobi kaynakları” çalışmasını yürüten Amerikalı muhabir Adam Klasfeld, Türkiye aleyhindeki açıklamalarıyla bilinen American Enterprise Enstitüsü Araştırmacısı Michael Rubin, Amerikalı gazeteci Theo Padnos ve Columbia Üniversitesi Barış İnşası ve İnsan Hakları Enstitüsü Direktörü David Philips birer konuşma yaptı.

FETÖ VE PKK’LI TERÖRİSTLER YAN YANA

Panelin katılımcıları arasında, sözde PKK/YPG Demokratik Suriye Meclisi Washington Temsilcisi Sinem Muhammed’in de yer alması ve Muhammed ile FETÖ’cü Yayla’nın sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Anadolu Ajansı ekibine engel

  • Panele günler öncesinde kayıt yaptıran ve onay maili alan AA muhabirleri darbecilere soru soramasın diye salona alınmadı. Etkinlik sahipleri, önce AA ekibinin "sistemde herhangi bir kaydının gözükmediğini" iddia etti, daha sonra ekibin ellerindeki belgeleri sunmasına rağmen hiçbir gerekçe göstermeden içeriye girişlerine izin vermedi. Bunun üzerine organizatörlerden birisi dışarıya çıkarak AA ekibine birkaç kez "Siz burada istenmiyorsunuz." ifadelerini kullandı ancak girişin engellenmesinin sebebine ilişkin net bir açıklama yapmaktan kaçındı.

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