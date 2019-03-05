Dünya Washingtonın F-35 şantajı sürüyor
AMERİKA

Washington'ın F-35 şantajı sürüyor

Washington'ın F-35 şantajı sürüyor

Washington'dan parası ödenen ortak üretim F-35 savaş uçaklarıyla ilgili tepki çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Scaparrotti, Ankara'nın S-400 füze savunma sistemi almasına ilişkin, "Benim askeri olarak tavsiyem, Rus sistemlerini, özellikle de hava savunma sistemlerini çalıştıran bir ortakla, F-35 işini tamamlamamalıyız, F-35leri uçurmamalıyız veya çalışmamalıyız" dedi.

Haber Merkezi AA
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Scaparrotti
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Scaparrotti

ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması durumunda F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmemesi gerektiğini söyledi.

Scaparrotti, ABD Lojistik ve Nakliye Komutanı Orgeneral Stephen Lyons ile Senato Silahlı Hizmetler Komitesinde 2020 savunma bütçesine yönelik soruları yanıtladı.

Türkiye'nin S-400 sistemlerini alması

Türkiye ile ABD ilişkilerine yönelik soruları yanıtlayan Scaparrotti, Türkiye ile güçlü bir askeri ilişkileri olduğunu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı yakından tanıdığını belirtti.

İki ülke arasında bazı konulardaki görüş ayrılıklarına rağmen askeri ilişkilerin iyi olduğuna işaret eden ABD'li komutan, "Açık ve samimi bir iletişimimiz var ve şu aşamada, ortak menfaatlerimize yönelik çalışma konusunda oldukça başarılıyız. Askeri ilişkilerimiz, kuvvetlerimizi sevk etmemize de yansıdığı üzere bana göre geçen yıl daha da iyileşti." diye konuştu.

Türkiye'nin S-400 sistemleri almasına yönelik soruları da yanıtlayan Scaparrotti, S-400lerin NATO sistemleri ile çalışmama durumunun yanı sıra F-35 uçakları için de risk teşkil edeceğini iddia etti.

Scaparrotti, şu ifadelere yer verdi:

  • "Türkiye, S-400 savunma sistemlerini alıp kendi topraklarına kuracaksa, bu öncelikli olarak ortak çalışabilirlik konusunda bir sorundur. Bu sistemler ne NATO sistemleri ile ne de entegre füze savunma sistemlerimizle çalışabilir. Bu birinci sorun. İkinci sorun ise F-35 uçakları ile ilgilidir. Bunun (S-400) tüm hava araçlarımıza özellikle de F-35 uçağımıza yönelik sorun teşkil ettiğine inanıyorum. Benim askeri olarak tavsiyem, Rus sistemlerini, özellikle de hava savunma sistemlerini çalıştıran bir ortakla F-35 işini tamamlamamalıyız, (F-35leri) uçurmamalıyız veya çalışmamalıyız."

Türk yetkililerle bu konuyu konuştuğunu anlatan Scaparrotti, Türkiye'nin programdan çıkarılması durumunda Türk savunma sanayisinin ürettiği F-35 parçalarının nasıl ikame edileceğine yönelik bir soruya ise "Bu şu anda değerlendiriliyor." yanıtını verdi.

REKLAM

Rus S-400'leri ile F-35 uçakları arasında tercih yapmanın Türkiye için önemli bir karar olacağına değinen Amerikalı general, "Türkiye'nin S-400 alımını tekrar gözden geçireceğini umuyorum." diye konuştu.

Karadeniz'den Rusya'ya mesaj

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik faaliyetlerine ilişkin soruları da yanıtlayan Scaparrotti, ABD'nin Ukrayna'ya ağır silahların yanında, Kerç Boğazı için bazı deniz savunma sistemleri de vermeyi planladığını dile getirdi.

  • ABD'nin Avrupa'daki müttefikleriyle birlikte Karadeniz'deki varlığını son zamanda artırdığını kaydeden Scaparrotti, son iki ay içerisinde bölgeye iki kez destroyer gemisi gönderdiklerini ve bunun Moskova'ya önemli bir mesaj olduğuna dikkati çekti.

F-35 haydutluğu
GÜNDEM
F-35 haydutluğu
S-400e karşı F-35 şantajı

S-400e karşı F-35 şantajı

Washington, Ankara'nın S-400'lerden vazgeçmesini istiyor.
Menfaatlerimizi koruruz

Menfaatlerimizi koruruz

Bakan Akar, Trump'ın temsilcisi Jeffrey'in yüzüne söyledi.
CHP yineAYM kapısında

CHP yineAYM kapısında

Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluşunun iptali için başvuru yaptı.
388 lira taksitle konut müjdesi

388 lira taksitle konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 bin konutun detaylarını açıkladı.

Plakası belirlendi

Plakası belirlendi

Belediye ve Emniyet yüzlerce kamerayı birlikte inceledi.
16 yıl sonrayeniden açıldı

16 yıl sonrayeniden açıldı

Yoğunlukla gayrimenkul sektörüne çalışacak.
El Babda bombalı saldırı

El Babda bombalı saldırı

​Bomba yüklü motosiklet infilak etti, yaralılar var.

İlk kez berber gördüler

İlk kez berber gördüler

​'Tıraşsız çocuk kalmayacak' dedi ve yola çıktı.
El sabunu bu hale getirdi

El sabunu bu hale getirdi

Kaptığı bakteri genç kadının yüzünü yedi.
Katılımcı sayısı 3e katlandı

Katılımcı sayısı 3e katlandı

​Bayraktar: TEKNOFEST'e başvuru rekoru kırıldı.
Milli mesai başlıyor

Milli mesai başlıyor

Her iki maçta da takımın başında olacak.
Karanlık zihniyeti tekrar deşifre oldu

Karanlık zihniyeti tekrar deşifre oldu

​MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki.
Bay Kemal gibi yalan söyleme

Bay Kemal gibi yalan söyleme

Erdoğan'dan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na tepki.
Yarı fiyatınasatılık 26 bin araç

Yarı fiyatınasatılık 26 bin araç

Üst sınıftan alt sınıfa kadar her kesime hitap ediyor.
Dokuma tezgahında başladılar

Dokuma tezgahında başladılar

​14 bin çalışanla dünyaya açıldılar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.