Xi'den Biden'a: Tayvan kırmızı çizgimizdir

Global Times'ın bildirdiğine göre Başkan Xi, ABD'yi iki ülkenin yolları arasındaki farklılıklara saygı duymaya çağırdı.

Xi Jinping Biden'a, Tayvan sorununun Çin'in temel çıkarlarının tam merkezinde, Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temelinin temelinde ve Çin-ABD ilişkilerinde aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgide olduğunu söyledi sözlerini eylemle birleştirecek ve tek Çin politikasına ve üç ortak bildiriye uyacak.

ABD'nin Tayvan konusunda bir taraf olmaması gerektiğine vurgu yapıldı

Xi, "Başkan Biden birçok kez ABD'nin "Tayvan'ın bağımsızlığını" desteklemediğini ve Tayvan'ı Çin ile rekabette avantaj elde etmek veya Çin'i kontrol altına almak için bir araç olarak kullanmaya niyeti olmadığını söyledi. Çin, ABD tarafının bu yönde harekete geçeceğini umuyor" şeklinde vurguladı.

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Xi, Çin ile ABD'nin izlediği yollar arasındaki farklılıkları tanımanın ve bunlara saygı duymanın hayati önem taşıdığını ve bunun yeni bir şey olmadığını ve ABD kapitalizminin, Çin sosyalizmini uygularken var olmaya devam edeceğini söyledi.

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