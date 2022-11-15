Dünya Xiden Bidena Tayvan kırmızı çizgimizdir
ASYA

Xi'den Biden'a: Tayvan kırmızı çizgimizdir

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen toplantıda ABD Başkanı Joe Biden'a, Çin'in temel çıkarlarının tam merkezinde yer alan Tayvan sorununun aşılmaması gereken bir kırmızı çizgi olduğunu söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
​Xiden Bidena: Tayvan kırmızı çizgimizdir
Xi ve Biden

Global Times'ın bildirdiğine göre Başkan Xi, ABD'yi iki ülkenin yolları arasındaki farklılıklara saygı duymaya çağırdı.

Xi Jinping Biden'a, Tayvan sorununun Çin'in temel çıkarlarının tam merkezinde, Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temelinin temelinde ve Çin-ABD ilişkilerinde aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgide olduğunu söyledi sözlerini eylemle birleştirecek ve tek Çin politikasına ve üç ortak bildiriye uyacak.

ABD'nin Tayvan konusunda bir taraf olmaması gerektiğine vurgu yapıldı

Xi, "Başkan Biden birçok kez ABD'nin "Tayvan'ın bağımsızlığını" desteklemediğini ve Tayvan'ı Çin ile rekabette avantaj elde etmek veya Çin'i kontrol altına almak için bir araç olarak kullanmaya niyeti olmadığını söyledi. Çin, ABD tarafının bu yönde harekete geçeceğini umuyor" şeklinde vurguladı.

Xi, Çin ile ABD'nin izlediği yollar arasındaki farklılıkları tanımanın ve bunlara saygı duymanın hayati önem taşıdığını ve bunun yeni bir şey olmadığını ve ABD kapitalizminin, Çin sosyalizmini uygularken var olmaya devam edeceğini söyledi.

Tayvan Dışişleri Bakanı: Çin diplomatik saldırıları yoğunlaştırabilir
DÜNYA
Tayvan Dışişleri Bakanı: Çin diplomatik saldırıları yoğunlaştırabilir

Çin Devlet Başkanı Şi duyurdu: Savaşa hazırlanıyoruz
DÜNYA
Çin Devlet Başkanı Şi duyurdu: Savaşa hazırlanıyoruz

ABD Başkanı Biden Çinli mevkidaşı Şi ile görüştü: Yeni bir Soğuk Savaş olmayacak
DÜNYA
ABD Başkanı Biden Çinli mevkidaşı Şi ile görüştü: Yeni bir Soğuk Savaş olmayacak
İki oyuncak toplatılıyor

İki oyuncak toplatılıyor

​Aileler dikkat: Bakanlık 'para cezası var' diyerek duyurdu.
25 bin TL harcayarak 5 ayda yaptı

25 bin TL harcayarak 5 ayda yaptı

Herkes 'olmaz yürümez' diyordu: Balkonda bitirdi.
Avdagiç yeniden başkan

​İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde kazanan belli oldu.

G20'de üst düzey zirve: Türkiye koridorda yaşanan sorunun çözülmesini sağladı.

10 ay içerisinde ​12 milyar dolara yaklaştı.

Kurusu yaşından 10 kat daha pahalı

Kurusu yaşından 10 kat daha pahalı

​'Çikolata gibi doğrayıp kurutuyoruz lezzeti daha farklı oluyor.'

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıkladı.

Bahçeli: HDP'nin siyasette yer almasına tahammül edemiyoruz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.