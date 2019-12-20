Yabancı uçaklar Libya'nın Misrata kentini vurdu

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YPG PKK’nın uzantısı

ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, YPG’nin terör örgütü PKK’nın uzantısı olduğunu söyledi. Hodges, “Taktik çıkarlarımız için Türkiye ile ilişkilerimize büyük zarar verdik. Son 70 yıla ‘Türkiye-ABD 1.0’ dersek, şimdi ‘2.0’a geçme vakti. Türkiye’siz bir NATO’yu düşünmek bile istemiyorum” dedi.