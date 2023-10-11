Yahudi doktor Gabor Mate: Nazilerin yaptığını Filistinlilere yaşatıyoruz 'bu etnik temizlik operasyonu'

Tüm dünyanın yakından takip ettiği İsrail- Hamas savaşı, Auschwitz'deki Nazi katliamında ailesini kaybeden bebeklerden biri olarak yaşamını sürdüren ünlü Yahudi doktor ve yazar Gabor Mate'nin 2001 yılındaki konuşmasını yeniden gündeme getirdi. Russell Brand’ın YouTube yayınına katılan siyonizm karşıtı ünlü Yahudi doktor Gabor Mate, geçmişte kendilerine uygulanan soykırımın şu an İsrail tarafından Filistinlilere yapıldığını söyledi.













Ünlü doktor Mate şu ifadeleri kullandı:

"Ben Holokost'tan kurtulan bir bebeğim. Büyüklerim Auschwitz'de öldürüldü. Kanada'daki gençlik yıllarımda siyonist oldum. Yahudi devletin ve güçlü bir ordu Yahudi halkının hayaliydi. Bunda Auschwitz'de yaşananların etkisi büyüktü.





'Filistinliler'e kâbus gibi çökmemiz gerekiyordu'

Bu rüyaya inanmanın heyecan verici ve özgürleştirici olduğunu düşünüyordum. Sonra tam olarak öyle olmadığını öğrendim. Bu Yahudi rüyasını gerçeğe dönüştürmek için yerel halkın üzerine (Filistinliler) bir kabus gibi çökmemiz gerekiyordu.





'İngiliz imparatorluğunun korumasıyla yaptılar'

Siyonist bir slogan vardı. 'Topraksız bir insan için diğer insanlarla birlikte bir toprak.' Orada yüzlerce yıldır, hatta daha uzun süredir yaşayan insanlar vardı. Yerel halkı ezmeden ve kovmadan bir Yahudi devleti kuramazdılar. Bunu 1947'de başlayarak ve öncelikle İngiliz imparatorluğunun korumasıyla yaptılar.





'İşgal altındaki toprakları gezince iki hafta ağladım'

Ama biz başkalarına bir kabus yaşattık. Birinci intifada sırasında işgal altındaki toprakları ziyaret ettim. Gördüklerim karşısında iki hafta boyunca her gün ağladım. İşgalin acımasızlığı, küçük tacizler, Filistinlilerin yakılması ya da Filistinlilerin zeytinliklerinin kesilmesi gibi canilikler. Su haklarının reddedilmesi, aşağılanmalar ve bunlar devam etti ve şimdi o zamankinden çok daha kötü.





'Ne zaman bir çatışma çıksa İsrail çimleri biçiyor!'

Bu, 20. ve 21. yüzyıllardaki en uzun etnik temizlik operasyonudur ve hala devam etmektedir. Filistinlilerin haklarını savunmak için Hamas'ın politikalarını desteklemek zorunda değilsiniz. Gazze'de uluslararası toplum tarafından izlenen serbest seçimler yapıldı. Arap dünyasında şimdiye kadar yapılan en özgür seçim olarak ilan edildi ve Hamas kazandı. Hamas seçimi kazandığında İsrail, derhal onlara karşı askeri saldırı düzenledi. Hamas’ın mağlup ettiği bu ablukanın cezası neydi? Gazze'yi gıdadan, tıbbi malzemeden ve yeterli sudan mahrum bırakan bu durumu daha da uzatabilirim. Ne zaman bir çatışma çıksa İsrail “çimleri biçiyor. Bununla kastettikleri Filistinli sivillerin toplu katliamıdır.





'İsrail askerlerine taş attıklarında “terörist” olarak adlandırılıyorlar'

Masum sivillerin ölümü söz konusu olduğunda, İsrail 1982'de 20 bin Lübnanlı sivili öldürdü. Hiçbir gerekçesi olmayan bir savaşta misket bombası gibi yasa dışı silahlar kullanmak... Biz 2000 yıl sonra kurtuluş ve özgürlük arayabiliyorsak Filistinliler neden arayamasın? İsrail'i eleştiren herkesin antisemit olması, doğru olanı savunmak isteyen Yahudi olmayan iyi insanları sindirmeye yönelik korkunç bir girişimdir. Hong Kong'da göstericilerin polise taş atması Amerikan basınında kahramanlık olarak değerlendirilir. Filistinli çocuklar İsrail askerlerine taş attıklarında “terörist” olarak adlandırılıyorlar.





'Bunların hiçbiri yaptığımız şeyi mazur göstermez'

Nazi soykırımının ardından nasıl çaresizce bir koruma istediğimizi anlayabiliyorum. Ancak bunların hiçbiri yaptığımız şeyi mazur göstermez ve hiçbiri gerçeği bilmemeyi mazur göstermez. Orada yaşayan insanlarla birlikte bir toprak vardı ve diğer insanlar onu istiyordu. Ele geçirdiler ve ele geçirmeye devam ediyorlar.





'Filistin değil, hakikat yanlısıyım'

Diğer insanlara karşı ayrımcılık yapmaya, onları ezmeye ve mülksüzleştirmeye devam ediyorlar. Olan buydu. Bu oluyor. Ben Filistin yanlısı değilim, hakikat yanlısıyım. Şu an olup bitenler uzun vadede İsrailliler için bir felaket olacak."























