Dünya Yahudi yerleşimcilerden Abbası öldürme çağrısı
ORTADOĞU

Yahudi yerleşimcilerden Abbas’ı öldürme çağrısı

Yahudi yerleşimcilerden Abbas’ı öldürme çağrısı

Batı Şeria'daki Nablus kenti çevresinde yer alan Yitzhar Yahudi yerleşim birimi sakinleri, Nablus çevresinde bulunan Yahudi yerleşim birimlerine giden yol ayrımlarına Mahmud Abbas’ın fotoğrafı üzerine “Terörü finanse edeni öldürün!” ifadelerinin yer aldığı pankartları astılar. FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, "Başkan’ın öldürülmesi çağrıları, barışçıl çözümü benimseyen Başkan ve Filistin yönetimine açıkça bir suikast çağrısıdır" ifadelerini kullandı.

AA
Yahudi yerleşimciler Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın fotoğrafından afiş yaparak üzerine, “Terörü finanse edeni öldürün!” yazdı.
Yahudi yerleşimciler Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın fotoğrafından afiş yaparak üzerine, “Terörü finanse edeni öldürün!” yazdı.

Yahudi yerleşimciler gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria’da bazı noktalara astıkları pankartlarla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın öldürülmesi çağrısında bulundu.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Şeria’nın Nablus kenti çevresinde yaşayan Yahudi yerleşimcilerin Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın öldürülmesi çağrısı yaptığını söyledi.

  • “Terörü finanse edeni öldürün!”

  • Daglas, Nablus kenti çevresinde yer alan Yitzhar Yahudi yerleşim birimi sakinleri, Nablus çevresinde bulunan Yahudi yerleşim birimlerine giden yol ayrımlarına astıkları pankartlarda, Abbas’ın fotoğrafı üzerine “Terörü finanse edeni öldürün!” ifadelerinin yer aldığını kaydetti.

Söz konusu durumun tehlikeli bir gelişme olduğuna dikkati çeken Daglas, “Bu çok tehlikeli bir gelişmedir ve Filistin siyasi liderliğine yönelik açık bir saldırıdır. Yahudi yerleşimciler eskiden Filistinlilere saldırı çağrısı yapar, evlerine ve araçlarına zarar verirlerdi bugün ise doğrudan Filistin Devlet Başkanı’na saldırı çağrısı yapıyorlar.” dedi.

AA

FKÖ’den kınama

Öte yandan FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat ise yaptığı yazılı açıklamada, olayı kınayarak İsrail’in Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın hayatından sorumlu olduğunu söyledi. Ureykat, Abbas’ın barışçıl çözüm yolunu tercih ettiğini belirttiği açıklamasında, “Başkan’ın öldürülmesi çağrıları, barışçıl çözümü benimseyen Başkan ve Filistin yönetimine açıkça bir suikast çağrısıdır.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail rejiminin bölgeyi yeniden şiddet sarmalına çekme çabaları içinde olduğuna dikkati çeken Ureykat, “Bu çağrılar, iki devletli çözüm ilkesini yok etmeyi, Trump liderliğindeki ABD destekli işgal devletinin bölgeyi şiddet olaylarına çekmeyi hedefliyor.” ifadelerini kullandı.

REKLAM

Ureykat, söz konusu “tehdidi” ciddiye aldıklarını vurgulayarak, uluslararası toplumu Abbas’ı öldürme çağrılarını kınamaya davet etti. İsrail güçlerinin son günlerde işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli kentlerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda yaşanan artış ve şiddet olayları dikkat çekiyor.

İsrail işgal güçleri Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya baskın düzenledi
DÜNYA
İsrail işgal güçleri Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya baskın düzenledi

Filistin yönetimi İsrail'e karşı önemli kararlar alma aşamasında
DÜNYA
Filistin yönetimi İsrail'e karşı önemli kararlar alma aşamasında

/**/
Rize Valisi: Saldırının sebebi tayin

Rize Valisi: Saldırının sebebi tayin

Emniyet Müdürü'ne silahlı saldırının detayları belli oldu.
Emlak Bank için tarih verdi

Emlak Bank için tarih verdi

​Bakan Albayrak, yeniden yapılandırmanın başladığını açıkladı.
Rize Emniyet Müdürü şehit oldu

Rize Emniyet Müdürü şehit oldu

Makamında silahlı saldırıya uğrayan Altuğ Verdi kurtarılamadı.
Kritik tarih belli oldu

Kritik tarih belli oldu

İngiltere hükümeti Brexit'i oylamak için toplanacak.
ALES sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM, 18 Kasım'da yapılan sınavın sonuçlarını duyurdu.
Cezası onandı

Cezası onandı

3 kişinin ölümüne neden olan Serbes 13 yıl 4 ay hapis yatacak.
İbrahim Çağlar anıldı

İbrahim Çağlar anıldı

​Geçen yıl vefat eden Çağlar'ın mezarı başında anma töreni düzenlendi.
Sır gibi saklıyordu

Sır gibi saklıyordu

Putin'in senelerdir gizlediği belge ortaya çıktı.

Vizesiz seyahat için çalışıyoruz

Vizesiz seyahat için çalışıyoruz

Çavuşoğlu: Vatandaşlarımız vizesiz seyahati hak ediyor.

Bu manzarayı artık görmeyeceğiz

Bu manzarayı artık görmeyeceğiz

İklim değişti, İstanbul kışları az yağışlı geçecek.
Sudan ucuz deyimi tarih oldu

Sudan ucuz deyimi tarih oldu

9,5 TL yapılan tavan fiyatına kimse uymuyor.
Trump bildiğiniz gibi

Trump bildiğiniz gibi

​Maçı başlatmak için yaptığı hareket olay oldu.
Yunan istedigöndereceğiz

Yunan istedigöndereceğiz

​Van'da üretilen Dolusavar'a ilgi artıyor.
Yoğunbakımdan çıktı

Yoğunbakımdan çıktı

​Arkadaşları, ADA robotu ziyarete etli ekmekle geldi.
PKK'nınfare delikleri

PKK'nınfare delikleri

​Güvenlik güçleri teyakkuzda, terör örgütü için kış kolay olmayacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.