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Yahudiye Çölü'nde iki bin yıllık piramit keşfedildi

Yahudiye Çölü'nde iki bin yıllık piramit keşfedildi

14:1828/03/2025, Cuma
DHA
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Yahudiye Çölü'nde arkekoloji çalışması devam ediyor.
Yahudiye Çölü'nde arkekoloji çalışması devam ediyor.

Yahudiye Çölü'nde yapılan kazılarda, Ptolemaios dönemine ait 2 bin 200 yıllık devasa bir piramit keşfedildi.

Arkeologlar, Yahudiye Çölü'nde
"Ptolemaios"
dönemine ait 2 bin 200 yıllık
'büyük bir piramit'
keşfettiklerini duyurdu.


Gönüllü bilim insanlarının desteğiyle yürütülen kazılarda yazılı tarihi belgelerin, bronz kapların ve çöl iklimi sayesinde iyi korunmuş antik mobilya kalıntılarının bulunduğu açıklandı. Araştırmaların hala devam ettiği bildirildi.



#Yahudiye Çölü
#Ptolemaios
#piramit

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