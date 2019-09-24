Dünya Yanan dairede mahsur kaldı Üst kata çekerek kurtardı
ASYA

Yanan dairede mahsur kaldı: Üst kata çekerek kurtardı

Rusya’da genç bir kız, 5 kattaki dairesinde çıkan yangında mahsur kaldı ve pencereye yönelerek yardım çağrısında bulundu. O sırada arkadaşıyla buluşmak için o civarda olan bir adam, 6’ncı kattaki dairenin penceresinden alt kata sarkarak, genç kızı yukarı çekip kurtardı.

Haber Merkezi DHA
Ali Omarov isimli genç, 6’ncı kattaki dairenin penceresinden sarkarak genç kızı kurtardı.
Ali Omarov isimli genç, 6’ncı kattaki dairenin penceresinden sarkarak genç kızı kurtardı.

Yangın, Tümen bölgesinde bulunan Nijnevartovsk şehrindeki bir apartmanın 5’inci katında çıktı. Yerel saat ile 16.00’da çıkan yangında, 18 yaşındaki bir genç kız dairede mahsur kaldı ve pencereye yönelerek, yardım çağrısında bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi zaman alınca, o sırada yangını gören 29 yaşındaki Ali Omarov isimli genç, mahsur kalan genç kıza yardım etmek için apartmanın 6’ncı katına çıktı.

Yangından kurtarmayı başardı

Zile basıp, evdeki küçük kızın kendisine kapıyı açmasıyla pencereye yönelen Omarov, pencereden alt kata sarkarak, genç kızı yukarı çekip yangından kurtarmayı başardı.

Olayla ilgili yerel medyaya konuşan Omarov’un eşi ise, kendilerinin bu şehirde yaşamadıklarını ve kocasının bir arkadaşıyla buluşmak için orada bulunduğunu belitti.

Öte yandan dairesinde çıkan yangına mahsur kalan genç kızın, karbonmonoksit zehirlenmesi geçirdiği ancak hayati bir tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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