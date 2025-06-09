Yardım yerine yine ölüm yağdı: Bayramda 200 kişi katledildi

Soykırımcı İsrail, açlığa mahkum ettiği Gazze halkını, insanlık dışı yardım dağıtım noktalarında katletmeye devam ediyor. Refah ve Netzarim hattındaki üç noktada yardım kolisi almaya gelen sivillere ateş açan işgalci güçler, 7 kişiyi katletti, onlarcasını da yaraladı. 27 Mayıs’ta başlatılan sözde insani yardım noktalarındaki ölü sayısı 125’e ulaştı.
Üç ay boyunca Gazze’ye tam kuşatma uygulayan terör devleti İsrail, sözde insani yardım organizasyonunu da katliama çevirmeye devam ediyor. İsrail ordusuna bağlı birlikler, dün Gazze’nin güneyindeki Refah ve orta kesimindeki Netzarim hattındaki üç noktada, yardım kolilerini almaya gelen Filistinlilere ateş açtı. Yerel kaynaklar, Refah’ın batısındaki iki toplanma alanında açılan ateş sonucu 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini 70’i aşkın Filistinlinin de yaralandığını bildirdi. Gazze’nin orta kesimindeki Netzarim hattında da yardım almaya gelenlere açan İsrail kuvvetleri, burada da iki Filistinliyi daha öldürdü. İsrail’in ABD ile birlikte kurduğu Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) aracılığıyla 27 Mayıs’ta başlattığı sözde insani yardım organizasyonları sırasında, yardım alanlara açtığı ateş sonucunda toplam ölü sayısı 125’e ulaştı. 736 Filistinli açılan ateş sonucu yaralanırken, yardım almaya gittikten sonra kendilerinden haber alınamayan Filistinlilerin sayısının 9 olduğu bildiriliyor.
SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ
Öte yandan, yerel kaynaklara göre Gazze’deki sağlık hizmetleri, İsrail ordusunun sağlık altyapısına yönelik saldırıları nedeniyle neredeyse tamamen çöktü. Kaynaklar, hastanelerdeki yakıt stoklarının yalnızca iki gün daha yeteceğini bildirdi. Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) dün, Gazze'de açlık çeken sivillerin, yiyecek alma umuduyla gittikleri yardım dağıtım merkezlerinde İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kaldığını belirtmişti. GHF yetkilileri ise dün yardım organizasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığını itiraf etmişti.
Bayramda ölü sayısı 200’ü geçti
- İşgalci İsrail ordusu, Gazze’ye yönelik 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılarını bu yılın Kurban Bayramı’nda da sürdürürken, arife gününden beri saldırılarda ölen sivillerin sayısı 205’e ulaştı. Hastane kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İsrail ordusuna ait topçu birlikleri ve savaş uçaklarının dün, Gazze’nin çeşitli noktalarına düzenlediği bombardımanlarda 32 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Gazze’de arife gününden bayramın ikinci günü akşamına kadar toplam 173 Filistinli yaşamını yitirmişti.