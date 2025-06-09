Yardım yerine yine ölüm yağdı: Bayramda 200 kişi katledildi

Üç ay boyunca Gazze’ye tam kuşatma uygulayan terör devleti İsrail, sözde insani yardım organizasyonunu da katliama çevirmeye devam ediyor. İsrail ordusuna bağlı birlikler, dün Gazze’nin güneyindeki Refah ve orta kesimindeki Netzarim hattındaki üç noktada, yardım kolilerini almaya gelen Filistinlilere ateş açtı. Yerel kaynaklar, Refah’ın batısındaki iki toplanma alanında açılan ateş sonucu 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini 70’i aşkın Filistinlinin de yaralandığını bildirdi. Gazze’nin orta kesimindeki Netzarim hattında da yardım almaya gelenlere açan İsrail kuvvetleri, burada da iki Filistinliyi daha öldürdü. İsrail’in ABD ile birlikte kurduğu Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) aracılığıyla 27 Mayıs’ta başlattığı sözde insani yardım organizasyonları sırasında, yardım alanlara açtığı ateş sonucunda toplam ölü sayısı 125’e ulaştı. 736 Filistinli açılan ateş sonucu yaralanırken, yardım almaya gittikten sonra kendilerinden haber alınamayan Filistinlilerin sayısının 9 olduğu bildiriliyor.