Dünya Yardıma yine Türkiye koştu
BARIŞ PINARI HAREKATI

Yardıma yine Türkiye koştu

Barış Pınarı Harekatı’yla terörden temizlenen Suriye’nin Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde insani yardıma muhtaç vatandaşların imdadına Türk sivil toplum kuruluşları yetişiyor. Bölgede AFAD, Kızılay, İHH, Deniz Feneri Derneği, Beşir Derneği ve Şanlıurfa İnsani Yardım Platformunun da aralarında bulunduğu birçok kuruluş yardım faaliyeti yürütüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk sivil toplum kuruluşları Suriye'de
Türk sivil toplum kuruluşları Suriye'de

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen bölgelerde insani yardıma muhtaç vatandaşların imdadına Türk sivil toplum kuruluşları yetişiyor. Rasulayn ve Tel Abyad’da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılay, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Deniz Feneri Derneği ve Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu’nun da aralarında bulunduğu birçok kuruluş, bölgede insani yardım faaliyeti yürütüyor. Önceden yapılan saha tahlilleri kapsamında sivillerin her türlü ihtiyacı, yardım kuruluşlarının ortak gayretiyle gideriliyor. Yardım kuruluşları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin güvenliği sağladığı bölgelerde kendilerine uzatılacak şefkat elini bekleyen ihtiyaç sahiplerine, gıda, içme suyu, temizlik malzemesi gibi yardımları ulaştırıyor.

İŞBİRLİĞİ İLE ÇALIŞIYORLAR

Yardım çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem, teröristlerin zulmünden kurtulan Tel Abyad ve Ra’sulayn halkının gündelik yaşamaya dönmeye başladığını söyledi. Bölgede hayata tutunmaya çalışan sivillerin yardımına birçok sivil toplum kuruluşunun koştuğunu anlatan

Gerem, şöyle devam etti: “AFAD, Türk Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla mağdur ve mazlum halka insani yardım dağıtıyoruz. Daha önce Tel Abyad’da dağıtım yaptık ancak Rasulayn’da biraz daha fazla zarar olduğu için buradaki mağdur daha fazla. Bütün yardım kuruluşlarımız, hayırsever insanlarımız oradaki insanların gönüllerini hoş edecek, sofralarını bereketlendirecek, kardeşlik duygularını pekiştirecek yardımları ulaştırıyor. Başta temel gıda maddeleri, battaniye, çocuk maması ve bezi gibi yardımlara ihtiyaçları var. Bütün kardeşlerimizden buradaki mazlumlara rahmet pınarı olacak desteği vermesini bekliyoruz.” Gerem, bütün sivil toplum kuruluşlarının koordineli hareket etmesinin yardımların düzenli dağıtılmasını sağladığını vurguladı.

TERÖRDEN KURTULDUK

  • Yardımlardan faydalanan 82 yaşındaki Suriyeli Halef Bisery, desteklerinden dolayı Türk halkına teşekkür etti. Terk ettikleri evlerine harekat sayesinde dönme imkanı bulduklarına dikkat çeken Bisery, Türkiye’nin yardımları sayesinde hayata tutunduklarını söyledi. Abdullah Yusuf da Türkiye’nin desteğiyle bölgenin terörden temizlendiğini söyledi. Terör örgütü YPG/PKK’nın zulmünden kurtuldukları için sevinçli olduklarını anlatan Yusuf, “PKK her şeyimizi aldı, her şeye yasak getirdi. Allah’a şükür Türkiye geldi, teröristleri temizledi ve bize yardım ediyor” diye konuştu.

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