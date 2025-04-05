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Yasaklı adaya gidince tutuklandı

Yasaklı adaya gidince tutuklandı

04:005/04/2025, Cumartesi
G: 5/04/2025, Cumartesi
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Mykhailo Viktorovych Polyakov
Mykhailo Viktorovych Polyakov

Hindistan'da ABD'li bir turist, yerli halkı dışarıdan gelebilecek hastalıklardan korumak ve yaşam tarzlarını muhafaza etmek amacıyla yabancıların 5 kilometre yakınına seyahat etmesinin yasak olduğu adaya gidince tutuklandı. Turist, kabileye Hindistan cevizi ve diyet kola götürmek amacıyla adaya gittiğini söyledi. The Guardian gazetesinin haberine göre, 24 yaşındaki Mykhailo Viktorovych Polyakov, sayılarının sadece 150 civarında olduğuna inanılan Sentinel halkıyla tanışmak amacıyla Hindistan'ın Andaman Adaları'nın bir parçası olan Kuzey Sentinel Adası'nın kısıtlı bölgesine ayak bastı. Sentinelliler son olarak 2018 yılında, sahillerine yasadışı olarak inen 27 yaşındaki Amerikalı misyoner John Allen Chau'yu öldürdükten sonra uluslararası manşetlere çıkmıştı.


#Hindistan
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#ada

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