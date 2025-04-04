Hint düğünleriyle Türkiye turizmde vites yükseltiyor: Milyon dolarlık bütçe ayrılıyor

"Hint düğünlerinin bütçeleri milyon dolarları buluyor. Hindistan'da yapılan bir düğünde 800 milyon dolar harcadılar. Tabii ki en zenginlerin nadir düğünlerindendi. Beş sene sonra 1,5 milyar dolarlık Hint düğünü de duyacaksınız. Hint düğünleri yükselen bir trend. Günde küçüklü büyüklü 10 bin düğün yapılıyor. Yurt dışında da çok fazla düğün yapıyorlar. Konferans grupları turizmi dünyada 1 trilyon dolarlık bir pazar. Hindistan bunda da ilk beşte."