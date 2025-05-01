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'Yemen' skandalı sonu oldu: Trump ulusal güvenlik danışmanını kovdu

'Yemen' skandalı sonu oldu: Trump ulusal güvenlik danışmanını kovdu

19:171/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
AA
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ABD Başkanı Trump ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Watlz (Foto: Arşiv)
ABD Başkanı Trump ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Watlz (Foto: Arşiv)

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Yemen savaş planlarının paylaşıldığı Signal isimli sosyal medya platformundaki gruba, 'yanlışlıkla' ABD'li bir gazeteciyi eklemişti. Beyaz Saray kaynakları, Waltz'un görevine son verildiğini Amerikan basınına duyurdu.

ABD medyasına yansıyan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılan haberlere göre Waltz, görevinden ayrılıyor.

İlk olarak CBS News kanalının verdiği habere göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz ile yardımcısı Alex Wong görevlerinden ayrılıyor.

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

'Yemen' skandalı sonu oldu

Waltz, Yemen savaş planlarının paylaşıldığı Signal grubuna "yanlışlıkla" Amerikalı gazeteci Jeffrey Goldberg'i eklemiş, olayın ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin odağı olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Waltz'un "bir hata yaptığını", "olayın büyütülmemesi gerektiğini" ve "danışmanından memnun olduğunu" ifade etmişti.




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