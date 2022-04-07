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Dünya Yemende misket bombası patladı Bir çocuk öldü dört çocuk yaralandı
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Yemen'de misket bombası patladı: Bir çocuk öldü dört çocuk yaralandı

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in batısındaki Hudeyde ilinde bir misket bombasının patlaması sonucu 1 çocuğun öldüğünü, 4 çocuğun yaralandığını duyurdu. BM'nin yaptığı; olaydan büyük üzüntü duyulduğu kaydedilen açıklamada, ilgili taraflara, mayınların ve savaştan kalan patlayıcı kalıntılarının derhal kaldırılması çağrısında bulunuldu.

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Haber Merkezi AA
Yemende misket bombası patladı: Bir çocuk öldü dört çocuk yaralandı
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BM Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonundan (UNMHA) yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde'nin El-Huk ilçesinde bir misket bombasının patladığı belirtildi.

"PATLAYICI KALINTILARI DERHAL KALDIRILMALI"

  • Açıklamada, patlama sonucu bir çocuğun öldüğü, dört çocuğun yaralandığı aktarıldı. Olaydan büyük üzüntü duyulduğu kaydedilen açıklamada, ilgili taraflara, mayınların ve savaştan kalan patlayıcı kalıntılarının derhal kaldırılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, misyonun bu olayları azaltmak ve Hudeyde'de halkı korumak için gerekli desteği sağlamaya hazır olduğu ifade edildi. Yemen İnsan Hakları İhlallerini İzleme Koalisyonu'ndan 5 Nisan'da yapılan açıklamada, İran destekli Husilerin 18 ilde tuzakladığı mayınların infilak etmesi sonucu 7 yılda 357'si çocuk, 146'sı kadın olmak üzere 1929'u aşkın sivilin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

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