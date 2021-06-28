​Yemen halkı sahipsiz

Suudi Arabistan, BAE ve İran’ın rekabet alanına dönüşen Yemen’de, sürecin en büyük bedelini sivil halk ödüyor.

Arap Yarımadası’nın Hint Okyanusu’na açılan ucundaki Yemen’de, modern dünyanın gözleri önünde tam bir insanlık dramı yaşanıyor. Suudi Arabistan’la İran arasındaki kıyasıya rekabetin bir sahnesine dönüşen Yemen, çatışmaların sivil halkı derinden etkilediği bir ülke. Kendilerini, iki yabancı ülkenin rekabetinin tam ortasında bulan Yemen halkı, hiçbir rollerinin olmadığı bu vahşi savaşın biteceği günü bekliyor.

DÜNYA Yemen'deki iç savaşta toplam 233 bin kişi hayatını kaybetti

Ortadoğu’nun birçok yerinde gerilimin üst düzeyde olduğu bir dönemde patlak veren Yemen krizi, bölgedeki diğer problemlerin gölgesinde kalmış görünüyor.

Yemen, düzensiz göç trafiğinin de tam ortasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Yemen açıklarında batan bir göçmen teknesinde en az 300 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

DÜNYA Yemen’de BAE işgali

HER ŞEY İŞGALLE BAŞLADI

İran destekli Husilerin 2014’te Yemen’in başkenti Sanaa’yı ele geçirmesiyle başlayan süreç, sonrasında Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyonun Yemen’e askerî müdahalede bulunmasıyla kördüğüme dönüştü. Ülkenin kuzeyini ablukaya alan Suudi cephesi böylece sivillerin gıda ve ilaca erişimini kısıtlarken, Husiler de İran’ın sağladığı silahlarla Suudi Arabistan’a saldırıları yoğunlaştırdı.

REKLAM

DÜNYA Yemen'de Husiler Marib kentine füze ve İHA'larla saldırdı: 8 kişi hayatını kaybetti

SUUDİ-BAE REKABETİ

Yaşananları daha da karmaşık hale getiren bir unsur ise, aynı cephede görünen Suudi Arabistan’la Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki gizli rekabet. BAE güçleri, Suudilere rağmen bölgede operasyonlara imza atarken, iki ülkenin birbirine karşı güveni sarsılmış durumda. Özellikle Sukutra adasının BAE tarafından işgal edilmesinin, Riyad’da büyük kızgınlığa ve hayal kırıklığına yol açtığı biliniyor.

AĞIR BİLANÇO

Çatışmaların başlangıcından bu yana, on binlerce Yemenli sivil hayatını kaybetti. Husilerin Suudi Arabistan’a saldırıları her seferinde Yemen’e karşı saldırıyla sonuçlanırken, yapılan operasyonel hatalar sonucu sivil yerleşim birimleri de sıklıkla savaş uçaklarının hedefi oldu. Kaynak yönünden büyük zenginliğe sahip Yemen’de çocukların açlıktan ölümü ise, savaşın en acı yüzünü oluşturuyor.

İtidalden militanlığa