Yemen'i bombalamışlardı: İran'dan İsrail ve ABD'ye tehdit

Katil İsrail, akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenledi.
Yemenli yetkililer saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını açıkladı.
İran'dan İsrail ve ABD'ye tehdit
Saldırının bölgede gerilimin tırmanmasına ve savaşın yayılması riskine yol açacağını ifade eden Kenani, İsrail'in Gazze'de işlediği suçların yanı sıra Yemen'deki saldırılarının öngörülemeyen sonuçlarından İsrail ile başta ABD olmak üzere destekçilerinin sorumlu olacağını ifade etti.
Bölgedeki gerilimin temel nedeninin Gazze Şeridi'ndeki sivillere saldırıların devam etmesi olduğunu vurgulayan Kenani, İsrail'in Filistin'deki saldırganlığı devam ettiği sürece bölgeye barışın geri dönmeyeceğini kaydetti.
Kenani, İsrail'in Yemen'e saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılar için acil şifalar diledi.