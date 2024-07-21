Yemen'i bombalamışlardı: İran'dan İsrail ve ABD'ye tehdit

Saldırının bölgede gerilimin tırmanmasına ve savaşın yayılması riskine yol açacağını ifade eden Kenani, İsrail'in Gazze'de işlediği suçların yanı sıra Yemen'deki saldırılarının öngörülemeyen sonuçlarından İsrail ile başta ABD olmak üzere destekçilerinin sorumlu olacağını ifade etti.