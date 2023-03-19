Yemenli göçmenden Yunanistan’a insanlık davası.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında 7 Mart’ta kurtarılan 35 düzensiz göçmenden Abdullah Muhammed İshak, Kuşadası Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne getirildi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan İshak, yaklaşık 1 yıl İzmir’de yaşadığını, yasa dışı yolla Avrupa’ya geçmek için kendisi gibi düzensiz göçmenlerle birlikte Kuşadası’ndan bota bindiğini ve 3 saat yolculuğun ardından Yunanistan kara sularına vardıklarını belirtti.

DEMİR SOPAYLA DÖVÜP BIÇAKLADILAR

Yunan sahil güvenlik ekiplerinin kendilerini durdurduğunu söyleyen İshak, “5 kişiydiler. Dört erkek biri kadındı. Hepsinde kar maskesi vardı. Hepimizi gemiye aldılar. Sonra bize demir sopalarla vurdular. 2 kişi beni demir sobayla dövdü. ‘Yapmayın’ diye bağırdım. ‘La ilahe illallah’ diye bağırdım. Bana küfür ettiler. ‘La ilahe illallah’ deme dediler. Sonra beni bıçakladılar. O anda nerede olduğumu unuttum. Türkçe konuştum. ‘Abi tamam, abi tamam’ dedim. Onlar da bağırarak ‘Türkçe konuşma’ dedi. Sonra bizi bota bindirdiler. Bizi denizin ortasına getirip geri ittiler” diye konuştu.

Abdullah Muhammed İshak.

TÜRK DEVLETİNE TEŞEKKÜR

Türk sahil güvenliğinin kendilerini kurtardığını anlatan İshak, “Limana kadar bizlere eşlik ettiler. Sonra beni ambulansla hastaneye götürdüler. Hastanede tedavi altına aldılar. Türk devletine çok teşekkür ederim. Bana çok iyi baktılar. Bana çok yardım ettiler. Beni sağlığıma kavuşturdular” dedi.

İNSAN GİBİ MUAMELE ETMEDİLER

Telefonları ve tüm eşyalarının da alındığını öne süren İshak, "Yunanlılar beni bıçakladılar. Ben Yunanlılardan şikayetçiyim. Suç duyurusunda bulunacağım. Bize çok kötü muamele ettiler. Biz insanız, insan gibi muamele etmediler. Bize hayvan gibi davrandılar. Onun için ben Yunanistan'a karşı dava açmak istiyorum" diye konuştu.







