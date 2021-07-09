Yeni araştırma: ABD'de koronavirüs aşı uygulaması 280 bine yakın ölümü engelledi

Yale Üniversitesi ve Commonwealth Fonu’ndan araştırmacılar, aşıların olmaması halinde ABD’deki salgında ihtimallerin ne olacağı konusunda modelleme üzerinden yapılan bir projeksiyon raporunu yayınladı.

Raporda, Kovid-19 aşı uygulamasının olmaması halinde, haziran sonuna kadar, ABD'de devam eden salgında 279 bin fazladan ölüm olacağı, 1 milyon 250 bine yakın kişinin de hastanelere kaldırılacağı öngörüsünde bulunuldu.

Beyaz Saray Kovid-19 müdahale direktörü Jeff Zients, basın toplantısında, söz konusu rapora atıfta bulunarak, "Bu, tüm hükümet stratejimizin işe yaradığının ve Amerikalıların yaşamlarında önemli ölçüde daha fazla trajedinin önlediğine dair başka bir kanıttır." ifadesini kullandı.

Araştırmacıların söz konusu modellemede, Kovid-19'un yeni varyantlarının yaygınlığı ve bulaşıcılığı ile aşıların etkinlik oranları, enfeksiyonda günlük temaslar ve salgına bağlı ciddi sağlık sonuçlarının yaşa özgü riskleri gibi faktörleri dikkate aldığı kaydedildi.

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