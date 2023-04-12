Yeni işgal gücüne katil komutan.

Geçtiğimiz günlerde İsrail'de Bakanlar Kurulu, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'ın tartışmalı yargı reformunun ertelenmesine destek vermesi halinde söz verilen yeni işgal birimi "Ulusal Muhafız Teşkilatı"na onay vermişti. İsrail medyasından Haaretz'in haberine göre, Ben Gvir’in doğrudan komutası altında olacak birliğe, Filistinlilerin öldürülmesini savunan ve aşırılıkçı görüşleriyle bilinen emekli Albay Avinoam Emunah’ı getirmek istiyor. 2014’te Gazze saldırıları sırasında yaptığı konuşmada, “Filistinlileri kovalayın, kaçarken onları öldürün ve gülümseyin. Bundan keyif almayı deneyin” sözleri ile tanınan Emunah’a görev verilmesi halinde, Filisitinlilere yargısız infazların ve katliamların artmasından endişe duyuluyor. Ortodoks Yahudilerden olan 43 yaşındaki İsrailli komutan, görev süresi boyunca emir komuta zinciri dışında bireysel olarak gerçekleştirdiği katliamlarla ve yargısız infazlarla gündeme geldi.

2 BİN KİŞİYİ KOMUTA EDECEK

Ben Gvir'den talimat alacak Ulusal Muhafız Gücü, bir milyar şekele (277 milyon dolar) mal olacak ve 2 bin kişi istihdam edilecek. Söz konusu birliğin Kudüs ve Batı Şeria gibi Filistinlilerin tehcir edilmek istendiği işgal altındaki bölgelerde görev alacağı ve yasa dışı istihdam politikalarını desteklemek amacıyla aşırılığa kaçacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Binyamin Netanyahu.

Kovduğu bakanı geri aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geri adım atarak geçtiğimiz ay görevden aldığı Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın görevine devam edeceğini açıkladı. 26 Mart’ta aldığı karardan geri dönen, Başbakan, düzenlediği basın toplantısında savunma bakanının görevine devam edeceğini açıkladı. "Ulusal Muhafız Teşkilatı”na verilen onay hakkında gelen bir soruyu cevaplayan Netanyahu, muhafızların "gerekli" olduğunu, "kimsenin milisleri olmayacağını" ve "sorumlu, düzgün, profesyonel bir güvenlik gücü" olacağını ifade etti.







