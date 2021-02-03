​Yeni soykırım endişesi​

Myanmar’da yaşanan darbe, yıllardır ordu tarafından etnik temizliğe maruz kalan Arakanlı Müslümanların durumu konusunda endişeleri de artırdı. Seçimlerde hile yapıldığı bahanesiyle darbe yapan ordunun, Arakanlı Müslümanlara yönelik yeniden bir toplu katliama girişmesinden korkuluyor. Darbenin, mülteci olarak Bangladeş’te bulunan yaklaşık 1 milyon Arakanlı Müslümanı da doğrudan etkilemesi bekleniyor.

DÜNYA Myanmar'da askeri darbe: Ordu ülke yönetimine el koydu

DÖNÜŞ UZAYACAK

Uluslararası kuruluşlar, Bangladeş ve Myanmar arasında diplomatik diyaloglar devam ederken yaşanan darbenin, sığınmacıların kendi topraklarına yeniden kavuşma sürecini uzatacağını öngörüyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, darbenin ardından, Arakan eyaletindeki 600 bin Arakanlı Müslüman’ın (Rohingya) durumunun daha da kötüye gideceğinden endişe duyduklarını bildirdi.

Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizlik 2017 yılında zirve yapmıştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle Arakan’da yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

120 BİN KİŞİ KAMPLARDA HAPİS

Dujarric, günlük basın brifinginde Myanmar’daki askeri darbeyi değerlendirdi. Etnik temizlikle suçlanan Myanmar ordusunun yönetimi ele geçirmesinin ile ülkedeki Arakanlı Müslümanların durumunun endişe yaratıp yaratmadığı sorusuna Dujarric, “Arakan’da 600 bin Rohingya var ve 120 bini kamplara hapsedilmiş durumda, özgürce hareket edemiyor, temel sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimleri son dereke kısıtlı. Olayların, Rohingyaların durumunu daha da kötüleştirmesinden korkuyoruz” yanıtını verdi. Dujarric, Myanmar’daki askeri darbenin ayrıca Bangladeş’e sığınmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanların evlerine dönmesini de olumsuz etkileyeceğini söyledi.

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DÜNYA Myanmar'da askeri darbe: Ordu ülke yönetimine el koydu

MÜLTECİLERİN AKLI ÜLKELERİNDE

Bangladeş ile Myanmar hükümeti arasındaki ülkeye geri dönüş görüşmelerine katılan Arakanlı liderlerden Dil Muhammed, dünyanın dört bir yanındaki hükümetleri ‘ne pahasına olursa olsun’ ülkede demokrasiyi yeniden tesis etmeye yardım etmeye çağırdı. Öte yandan Bangladeş’e kaçan Arakanlı mülteciler de, ülkelerinde kalan Arakanlı Müslümanlar için endişeleniyor. Reuters’a konuşan Arakanlı bir mülteci, “Demokratik süreçte haklarımızı elde etme umudumuz vardı ancak Suu Çii bize yardımcı olmadı. Şimdi Myanmar’ın yakın vadede demokratik bir geleceği yok gibi görünüyor. Myanmar’daki Arakanlı Müslümanların akibeti konusunda çok endişeliyiz” ifadelerini kullandı.

Kabinede değişiklik

Myanmar’da 8 Kasım 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla gerçekleştirilen askeri darbenin ardından kabinedeki 24 bakan ve yardımcıları görevden alındı. Myanmar ordusuna ait Myawaddy televizyonundan yapılan duyuruda, askeri idarenin, eski Devlet Başkanı Win Myint hükümetindeki bakanların görevine son verdiği ve ilk aşamada 11 yeni bakanın görevine atandığı bildirildi. Açıklamada yeri doldurulan bakanlıklar arasında hazine, sağlık, enformasyon, dışişleri, savunma, sınır güvenliği ve içişlerinin bulunduğu kaydedildi. Öte yandan, ülkede haziran ayına kadar iç ve dış tüm uçuşların da askıya alındığı bildirildi.

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