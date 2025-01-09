Yeni yıl da ölüm ve acı getirdi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2025’in ilk 7 gününde Gazze’de en az 74 çocuğun öldürüldüğünü bildirerek, yeni yılın Gazze'deki çocuklar için daha fazla ölüm ve acı getirdiğine işaret etti. UNICEF, Gazze'deki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada ifadelerine yer verilen UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, "Gazze'deki çocuklar için yeni yıl, saldırılar, yoksunluk ve artan soğuk hava etkisiyle daha fazla ölüm ve acı getirdi. Bir ateşkesin sağlanması artık gecikmiş bir zorunluluktur. Çok sayıda çocuk hayatını kaybetti veya sevdiklerini yitirdi. Yeni yıl trajediyle başladı." vurgusu yaptı. Açıklamada, 1 milyondan fazla çocuğun derme çatma çadırlarda yaşadığı ve 15 aylık süreçte çok sayıda ailenin yerinden edildiği Gazze’de çocukların aşırı risklerle karşı karşıya olduğu belirtildi.