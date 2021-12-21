Dünya Yeni Zelanda 5-11 yaş çocuklara Kovid-19 aşısını onayladı
OKYANUSYA

Yeni Zelanda 5-11 yaş çocuklara Kovid-19 aşısını onayladı

Koronavirüse karşı aşılama çalışmalarına hız verilen Yeni Zelanda’da, 5- 11 yaş çocuklara 17 Ocak 2022’den itibaren Kovid-19 aşısı vurulmaya başlanacak. Koronavirüse karşı verilen mücadelede en başarılı ülkeler arasında gösterilen Yeni Zelanda'da aşıya müsait olan nüfusun yüzde 90'ı çift dozunu da yaptırırken, yüzde 94'ü ilk doz aşısını olmuş durumda.

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Haber Merkezi AA
Yeni Zelanda 5-11 yaş çocuklara Kovid-19 aşısını onayladı
Yeni Zelanda 5-11 yaş çocuklara Kovid-19 aşısını onayladı

Kovid-19’la Mücadele Bakanı Chris Hipkins, Yeni Zelanda İlaç ve Tıbbi Cihazlar Güvenliği Kurumunun Pfizer-BioNTech aşısının çocuk versiyonunun hem güvenliğini hem de etkinliğini onaylamasının ardından Kovid-19 Teknik Danışma Grubu'nun da 5 ila 11 yaşındakilerin aşılanmasını kabul ettiğini açıkladı.

Ebeveynlerin ve bakıcıların 17 Ocak 2022’den itibaren söz konusu yaş grubundaki çocuklarını aşılatabileceklerini belirten Hipkins, "‘Hükümetin ana odak noktası, Yeni Zelanda'daki herkesi Kovid-19 salgınından korumaktır." dedi.

Son vakaların yüzde 24'ü 11 yaş ve altındakilerden oluşuyor

Ülkede 5-11 yaş arası 476 bin çocuk bulunduğunu ve çocukların belirlenen tarihten itibaren aşının ilk dozunu, birinci dozdan en az 8 hafta sonra da ikinci dozu yaptırabileceklerini aktaran Hipkins, son günlerde kaydedilen vakalardan yüzde 24’ünün 11 yaş ve altındakilerden oluştuğunu söyledi.

Hükümetin bu yaş grubundaki çocuklara aşı zorunluluğu getirme niyeti olmadığını vurgulayan Hipkins, "Yetişkinlerde olduğu gibi eğer çocuğunuza Kovid-19 bulaşmışsa, virüsü başkalarına da bulaştırabilir. Ebeveynleri bilinçli bir seçim yapmaya ve çocuklarını, kendilerini ve sevdiklerini korumak için aşı yaptırmaya teşvik ediyorum." ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda'da aşıya müsait olan nüfusun yüzde 90'ı Kovid-19 aşısının çift dozunu da yaptırırken, yüzde 94'ü ilk doz aşı olmuş durumda.

Yeni Zelanda’da 33 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu

Kovid-19’a karşı verilen mücadelede en başarılı ülkeler arasında gösterilen Yeni Zelanda, son 24 saatteki test sonuçlarına göre 33 kişi daha Kovid-19’a yakalandı.

Ülkede 1721 aktif vaka olduğunu aktaran Sağlık Bakanlığı, 31 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu.

Virüsün ilk kaydedildiği günden bu yana 13 bin 531 kişinin Kovid-19'a yakalandığı Yeni Zelanda'da, 49 kişi hayatını kaybetti.

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