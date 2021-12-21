Yeni Zelanda 5-11 yaş çocuklara Kovid-19 aşısını onayladı

Kovid-19’la Mücadele Bakanı Chris Hipkins, Yeni Zelanda İlaç ve Tıbbi Cihazlar Güvenliği Kurumunun Pfizer-BioNTech aşısının çocuk versiyonunun hem güvenliğini hem de etkinliğini onaylamasının ardından Kovid-19 Teknik Danışma Grubu'nun da 5 ila 11 yaşındakilerin aşılanmasını kabul ettiğini açıkladı.

Ebeveynlerin ve bakıcıların 17 Ocak 2022’den itibaren söz konusu yaş grubundaki çocuklarını aşılatabileceklerini belirten Hipkins, "‘Hükümetin ana odak noktası, Yeni Zelanda'daki herkesi Kovid-19 salgınından korumaktır." dedi.

Son vakaların yüzde 24'ü 11 yaş ve altındakilerden oluşuyor

Ülkede 5-11 yaş arası 476 bin çocuk bulunduğunu ve çocukların belirlenen tarihten itibaren aşının ilk dozunu, birinci dozdan en az 8 hafta sonra da ikinci dozu yaptırabileceklerini aktaran Hipkins, son günlerde kaydedilen vakalardan yüzde 24’ünün 11 yaş ve altındakilerden oluştuğunu söyledi.

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Hükümetin bu yaş grubundaki çocuklara aşı zorunluluğu getirme niyeti olmadığını vurgulayan Hipkins, "Yetişkinlerde olduğu gibi eğer çocuğunuza Kovid-19 bulaşmışsa, virüsü başkalarına da bulaştırabilir. Ebeveynleri bilinçli bir seçim yapmaya ve çocuklarını, kendilerini ve sevdiklerini korumak için aşı yaptırmaya teşvik ediyorum." ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda'da aşıya müsait olan nüfusun yüzde 90'ı Kovid-19 aşısının çift dozunu da yaptırırken, yüzde 94'ü ilk doz aşı olmuş durumda.

Yeni Zelanda’da 33 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu

Kovid-19’a karşı verilen mücadelede en başarılı ülkeler arasında gösterilen Yeni Zelanda, son 24 saatteki test sonuçlarına göre 33 kişi daha Kovid-19’a yakalandı.

Ülkede 1721 aktif vaka olduğunu aktaran Sağlık Bakanlığı, 31 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu.

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Virüsün ilk kaydedildiği günden bu yana 13 bin 531 kişinin Kovid-19'a yakalandığı Yeni Zelanda'da, 49 kişi hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS Dünyayı 'Omicron' paniği sardı: Aşı zorunlu hale getirilebilir

FOTOĞRAF 11 Çeyrek milyardan fazla insana bulaşan ve dünya genelinde 5.5 milyona yakın insanın hayatına mal olan koronavirüs son dönemde yeni varyantı Omicron ile gündemdeydi. Bilim insanları Omicron'un gizemini çözmek için aralıksız çalışıyordu. Dünyanın umutla beklediği açıklama geldi. OMİCRON'UN GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ <br><br>Kısa sürede dünyanın bir numaralı ortak gündemi haline gelen yeni varyant ile ilgili araştırmalar son sürat devam ederken bilim insanları varyanttaki en büyük gizemlerden bir tanesini çözdüklerini açıkladı. Hızla Delta varyantının yerini alan Omicron'un önümüzdeki haftalarda dünya genelindeki baskın tür olması bekleniyor. Zira Omicron tahmin edildiğinden de hızlı EZBER BOZAN SONUÇLAR <br>Ancak gelen ilk bilgiler umut verici. Omicron Delta'ya kıyasla daha hafif semptomlara ve hastalığa neden oluyor. İşte bunun nedeni sonunda belirlendi. 70 KAT DAHA HIZLI <br>Omicron ve Delta'ya karşılaştıran bilim insanları Omicron'un hava yollarında Delta'dan 70 kat daha hızlı çoğaldığını belirledi. Hong Kong Üniversitesi'nde yapılan araştırmada yeni varyantın akciğerlerde Delta'ya kıyasla 10 kat daha yavaş çoğaldığı bilgisine ulaşıldı. Yeni varyantın bronş ve akciğer dokusunda ne kadar hızlı çoğaldığını inceleyen bilim insanları bu sonuçların Omicron'un neden çok bulaşıcı ancak daha hafif bir hastalığa neden olduğunu açıkladığı görüşünde. OMICRON'DA BU BELİRTİLERE DİKKAT <br>Omicron'un semptomlarının da Delta'dan farklı olduğu belirtiliyor. Örneğin hastalarda tat ve koku kaybı yaşanmazken daha önce sık rastlanmayan semptomlar karşımıza çıkıyor. Boğaz ağrısının aksine boğazda kaşıntı hissi<br>kuru öksürük<br>Aşırı yorgunluk<br>Hafif kas ağrıları<br>Gece terlemeleri OMİCRON'A KARŞI EN ETKİLİ AŞI HANGİSİ? <br><br>UKHSA tarafından yapılan ilk analize göre, iki doz Pfizer, Omicron'dan kaynaklanan semptomatik bir enfeksiyona karşı yalnızca yüzde 30 ila 40 koruma sağlıyor. Aynı analize göre, bu oran 3. doz Pfizer'dan sonra 75'e kadar çıkıyor. Bu veriler ışığında ülkemizde de kullanılan Pfizer aşısının İngiliz Astrazeneca'ya oranla daha iyi bir koruma sunduğu görülüyor. Omicron'un gizemi çözüldü Omicron'un gizemi çözüldü Son günlerde tüm dünyanın gündeminden düşmeyen Omicron varyantı ile ilgili bilim insanları gece gündüz demeden araştırmalarına devam ediyordu. Uzmanlar çok önemli bir bilgiye ulaştıklarını ve yeni varyanttaki en büyük gizemlerden birinin deşifre olduğunu açıkladı. Bilim insanları Omicron'un deşifre ettikleri özelliği sayesinde virüs ile daha iyi mücadele edecek tedavi yollarının belirlenmesinin önünün açıldığı yorumunda bulundu. BiP'te paylaş

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