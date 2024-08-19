|
Dünya

Yeter artık gidecek yer kalmadı!

Han Yunus’un boşaltılmasını isteyen İsrail ordusu, buradan çıkıp sığınacak yer arayan aynı aileden 17 kişiyi El Zuveyde Mahallesi’nde katletti. El Megazi’den yola çıkanlar gazetecilere, “Onlarca kez yerimizden edildik. Şimdi de buradan taşınmak zorunda bırakılıyoruz. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Yeter artık” diyerek dert yandı.

04:00 - 19/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 03:11 - 19/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İsrail merkezli Walla Haber Ajansı'nın dün yayınladığı habere göre, İsrail hükümeti, devam eden ateşkes ve esir takası müzakerelerinde elini güçlendirmek için İsrail ordusuna Gazze'deki saldırılarını yoğunlaştırma emri verdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise esirleri kurtarmanın tek yolunun askeri baskı olduğunu yineledi. Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal ise dün tahliye emirlerine yaptığı açıklamada, İsrail'in güvenli bölge ilan ettiği Han Yunus'un doğusu ve merkezinin yanı sıra Deyr el-Belah, Megazi ve Ez-Zuveyde için yayınladığı tahliye emirlerinin, "Göç etmek zorunda kalan 450 bin Filistinlinin insani durumunu zora soktuğunu" anlattı.

SIĞINACAK YER ARARKEN VURULDULAR

İsrail'in tahliye emirlerine uyarak canlarını kurtarmak için Han Yunus'tan yola çıkan Filistinliler, sığınacak yer ararken İsrail tarafından öldürülüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun cumartesi gece saatlerinde El-Zuveyde mahallesinde Han Yunus'tan göç eden aynı aileden 17 kişiyi hava saldırısıyla öldürdüğünü bildirdi. Görgü tanıkları, ailenin sığınacak yer ararken vurulduğunu aktardı. Tahliye emri verilen bir başka yer olan El-Megazi'den yola çıkan aileler gazetecilere, "Onlarca kez yerimizden edildik. Şimdi buradan taşınmak zorundayız. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Yeter artık" şeklinde konuştu.

HAMAD MAHALLESi YERLE BiR

Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırıları sırasında 2,3 milyona ulaşan nüfusun yüzde 90'ı defalarca yerlerinden edildi. Gazze'deki binaların yüzde 80'inden fazlası bombardımanlarda kısmen ya da tamamen tahrip oldu. Uydu görüntüleri, Han Yunus'un batısındaki Hamad mahallesinde tahliye emirlerinin ardından başlayan saldırılarda yıkımın daha fazla derinleştiğini ve mahallenin tamamen boşaldığını gösteriyor.


Han Yunus'ta yerlerinden edilen Filistinli bebek ve çocuklar kaldırımda uyuyor

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yaşayan Filistinliler, işgalci İsrail'in bölgeden çekilmesiyle taş üstünde taş kalmayan yurtlarına dönmüş ve her şeye rağmen yıkılan evlerinin enkazında yaşamaya devam etmişti. Katil İsrail ordusunun yeni saldırı ve tehditleri sonrası yeniden doğup büyüdükleri Han Yunus'tan göç etmek zorunda kalan binlerce Filistinli yollara düşmüş ve kaydedilen görüntüler hafızalara kazınmıştı. Sığınacak güvenli bir yerleri olmayan ve defalarca yerlerinden edilerek göçe zorlanan Gazzeli aileler, bebek ve küçük çocuklarıyla hayatta kalma mücadelesi veriyor. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde pusette bir bebek ve küçük çocuklardan oluşan bir grubun sokakta kaldırımın üzerinde uyuduğu görülüyor. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden beri süren insanlık dramı tüm dünyanın gözleri önünde devam ediyor.


#Han Yunus
#Filistin
#Gazze
#Soykırım
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2 ve 4 yıllık bölümleri