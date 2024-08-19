Yeter artık gidecek yer kalmadı!

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yaşayan Filistinliler, işgalci İsrail'in bölgeden çekilmesiyle taş üstünde taş kalmayan yurtlarına dönmüş ve her şeye rağmen yıkılan evlerinin enkazında yaşamaya devam etmişti. Katil İsrail ordusunun yeni saldırı ve tehditleri sonrası yeniden doğup büyüdükleri Han Yunus'tan göç etmek zorunda kalan binlerce Filistinli yollara düşmüş ve kaydedilen görüntüler hafızalara kazınmıştı. Sığınacak güvenli bir yerleri olmayan ve defalarca yerlerinden edilerek göçe zorlanan Gazzeli aileler, bebek ve küçük çocuklarıyla hayatta kalma mücadelesi veriyor. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde pusette bir bebek ve küçük çocuklardan oluşan bir grubun sokakta kaldırımın üzerinde uyuduğu görülüyor. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden beri süren insanlık dramı tüm dünyanın gözleri önünde devam ediyor.