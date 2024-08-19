Yeter artık gidecek yer kalmadı!

İsrail merkezli Walla Haber Ajansı'nın dün yayınladığı habere göre, İsrail hükümeti, devam eden ateşkes ve esir takası müzakerelerinde elini güçlendirmek için İsrail ordusuna Gazze'deki saldırılarını yoğunlaştırma emri verdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise esirleri kurtarmanın tek yolunun askeri baskı olduğunu yineledi. Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal ise dün tahliye emirlerine yaptığı açıklamada, İsrail'in güvenli bölge ilan ettiği Han Yunus'un doğusu ve merkezinin yanı sıra Deyr el-Belah, Megazi ve Ez-Zuveyde için yayınladığı tahliye emirlerinin, "Göç etmek zorunda kalan 450 bin Filistinlinin insani durumunu zora soktuğunu" anlattı.
SIĞINACAK YER ARARKEN VURULDULAR
İsrail'in tahliye emirlerine uyarak canlarını kurtarmak için Han Yunus'tan yola çıkan Filistinliler, sığınacak yer ararken İsrail tarafından öldürülüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun cumartesi gece saatlerinde El-Zuveyde mahallesinde Han Yunus'tan göç eden aynı aileden 17 kişiyi hava saldırısıyla öldürdüğünü bildirdi. Görgü tanıkları, ailenin sığınacak yer ararken vurulduğunu aktardı. Tahliye emri verilen bir başka yer olan El-Megazi'den yola çıkan aileler gazetecilere, "Onlarca kez yerimizden edildik. Şimdi buradan taşınmak zorundayız. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Yeter artık" şeklinde konuştu.
HAMAD MAHALLESi YERLE BiR
Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırıları sırasında 2,3 milyona ulaşan nüfusun yüzde 90'ı defalarca yerlerinden edildi. Gazze'deki binaların yüzde 80'inden fazlası bombardımanlarda kısmen ya da tamamen tahrip oldu. Uydu görüntüleri, Han Yunus'un batısındaki Hamad mahallesinde tahliye emirlerinin ardından başlayan saldırılarda yıkımın daha fazla derinleştiğini ve mahallenin tamamen boşaldığını gösteriyor.