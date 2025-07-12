Yıktıkları binaların altında kaldılar

Kassam Tugayları’na bağlı direnişçiler, perşembe gecesi Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta, İsrail askerlerinin sığındığı hasarlı bir binayı daha önce yerleştirdiği bombalarla patlattı. İsrail ordusu, binanın altında kalan bir askerinin öldüğünü ve bazı askerlerinin yaralandığını bildirdi. İsrail Yayın Kurulu’nun (KAN) bildirdiğine göre, dün de İsrail ordusuna bağlı Golani Tugay’ının Gazze’de “Hamas tarafından kullanıldığını sandığı” bazı binaları patlatırken bir askerinin öldüğünü 4 askerin de yaralandığını bildirdi. Askerlerin patlatılan binalardan kopan parçaların isabet etmesi sonucu öldüğü ve yaralandığı aktarıldı. Öte yandan, dün İsrail Kanal 12’de “Çatışmalar durmuyor, Hamas teslim olmuyor” başlığıyla yayınlanan görüntülü haberde konuşan İsrail ordusuna bağlı subaylar, Hamas’ın gücünü hâlâ koruduğunu ve kayıplarını kısa sürede telafi edebileceğini söyledi. Haberde konuşan “A” isimli 71. Tugay’a bağlı bir subay, “Çatışmaların şiddeti bizi şok etti. Böyle bir şey göreceğimizi sanmıyorduk. Birileri bizim tamamını ele geçirdiğimizi sansa da Gazze direniyor. Bizler, ateşkes ilan edilmeden son ana kadar vurmaya, yıkmaya, bombalamaya devam edeceğiz” diye konuştu.