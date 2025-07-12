Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Yıktıkları binaların altında kaldılar

Yıktıkları binaların altında kaldılar

04:0012/07/2025, Cumartesi
G: 12/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze’de alan tutmaya devam eden işgalci İsrail ordusuna düzenlediği saldırılarla kayıp verdirmeye devam ediyor.

Kassam Tugayları’na bağlı direnişçiler, perşembe gecesi Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta, İsrail askerlerinin sığındığı hasarlı bir binayı daha önce yerleştirdiği bombalarla patlattı. İsrail ordusu, binanın altında kalan bir askerinin öldüğünü ve bazı askerlerinin yaralandığını bildirdi. İsrail Yayın Kurulu’nun (KAN) bildirdiğine göre, dün de İsrail ordusuna bağlı Golani Tugay’ının Gazze’de “Hamas tarafından kullanıldığını sandığı” bazı binaları patlatırken bir askerinin öldüğünü 4 askerin de yaralandığını bildirdi. Askerlerin patlatılan binalardan kopan parçaların isabet etmesi sonucu öldüğü ve yaralandığı aktarıldı. Öte yandan, dün İsrail Kanal 12’de “Çatışmalar durmuyor, Hamas teslim olmuyor” başlığıyla yayınlanan görüntülü haberde konuşan İsrail ordusuna bağlı subaylar, Hamas’ın gücünü hâlâ koruduğunu ve kayıplarını kısa sürede telafi edebileceğini söyledi. Haberde konuşan “A” isimli 71. Tugay’a bağlı bir subay, “Çatışmaların şiddeti bizi şok etti. Böyle bir şey göreceğimizi sanmıyorduk. Birileri bizim tamamını ele geçirdiğimizi sansa da Gazze direniyor. Bizler, ateşkes ilan edilmeden son ana kadar vurmaya, yıkmaya, bombalamaya devam edeceğiz” diye konuştu.



#İsrail
#Filistin
#Soykırım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Özgür Özel'e neden ve hangi suçtan soruşturma başlatıldı? Başsavcılık açıklaması