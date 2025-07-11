İsrail, Tulkerim Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam ediyor

İsrail ordusunun bu sabah saatlerinden itibaren Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki Marbaa Mahallesi'ne ağır iş makineleriyle girerek bazı binaları yıktığı aktarıldı.

Haberde Tel Aviv'in bu uygulamayla İsrail Yüksek Mahkemesi'nin 3 Temmuz'da aldığı kararı da hiçe saydığı vurgulandı.

İsrail ordusu 21 Ocak'tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin kenti ve mülteci kampından başlayarak Tulkerim ve Nur Şems kamplarına kadar uzanan "operasyonlarına" devam ediyor.