Türk halkının bağışıyla Gazze'de 7 ay sonra ilk kez et tüketildi

Gazze'nin Cibaliye bölgesindeki geçici çadırlarda yaşayan yaklaşık 7 aydır et tüketemeyen Abdullah ve ailesi, Türk halkının bağışlarıyla ulaştırılan kurban konservesiyle uzun bir aradan sonra ilk kez et yeme sevinci yaşadılar.

Filistinli Abdullah'ın annesi Hina İsmail ulaştırılan yardımla ilgili duygularını şu sözlerle paylaştı: "Türk Kızılay tarafından ulaştırılan et yardımı için en içten teşekkürlerimizi sunarız. Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde evimizde ne yemek ne de un vardı. Çocuklarımız yaklaşık 7 aydır et tüketememişti. Bu yardım sayesinde büyük bir sevinç yaşadılar ve uzun bir aradan sonra et yiyebilecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah Türk Kızılay'ın yardımını daim, çalışmalarını bereketli kılsın."