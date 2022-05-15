Yılan Adası neden önemli?

Rusya’nın Ukrayna işgalinin başlangıcında işgal ettiği ve elinde tutmak için ağır kayıplar verdiği Yılan Adası, hem ticari güzergahların kontrolü, hem de konumu gereği askeri anlamda sağladığı kabiliyetler açısından stratejik bir öneme sahip. Tatlı suyun olmadığı ve yaşama elverişli olmayan bu 46 dönümlük kara parçası, Ukrayna kıyılarından yaklaşık 48 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

BATI KARADENİZ'İN KONTROLÜ İÇİN KRİTİK KONUMA SAHİP

Karadeniz’in batı bölümünün kontrolü açısından büyük öneme sahip olan ada, Ukrayna ticaretinde büyük yer tutan Odessa limanına da 142 km uzaklıkta bulunuyor. Odessa limanlarının Rus donanması tarafından abluka altına alınması sonrası ülkeden dünyaya buğday ihracatı durmuş, küresel bir gıda krizinin fitili ateşlenmişti. Adada hakimiyet sağlayarak Odessa üzerindeki kontrolünü pekiştirecek olan Moskova yönetiminin, ilerleyen yıllarda doğalgaz gibi gıdayı da bir silah olarak kullanmasından endişe duyuluyor.

REKLAM

Ana rotalar hedefte

Yılan Adası, Romanya ile Ukrayna arasında sınır olan Tuna Nehri’nin ağzına yakın bir konumda yer alıyor. Romanya’nın Karadeniz’deki limanı Köstence, adanın güneyinde ve savaş nedeniyle Odessa’ya ulaşamayan gemiler buraya geliyor. Rusya’nın ana ticaret güzergahlarına yakın bir konumu olan Yılan Adası’nı kontrol etme arzusunun, ticaret rotalarında söz sahibi olamaya yönelik de bir hamle olduğu düşünülüyor. Rusların adada tam hakimiyet için S-400 hava sistemleri konuşlandırma niyetinde olduğu belirtiliyor. Ukrayna Askeri İstihbarat Şefi Kyrylo Budanov da “Adayı kim kontrol ediyorsa, sivil gemilerin Ukrayna’nın güneyindeki hareketini de engelleyebilir” ifadeleri ile çetin mücadelenin amacına ışık tutmuştu.

DÜNYA Yılan Adası'ndaki hasar uzaydan görüntülendi