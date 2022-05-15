Dünya Yılan Adası neden önemli?
AVRUPA

Yılan Adası neden önemli?

Rusya’nın Ukrayna işgalinin başlangıcında işgal ettiği ve elinde tutmak için ağır kayıplar verdiği Yılan Adası, hem ticari güzergahların kontrolü, hem de konumu gereği askeri anlamda sağladığı kabiliyetler açısından stratejik bir öneme sahip.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
Yılan Adası neden önemli?
Yılan Adası

Rusya’nın Ukrayna işgalinin başlangıcında işgal ettiği ve elinde tutmak için ağır kayıplar verdiği Yılan Adası, hem ticari güzergahların kontrolü, hem de konumu gereği askeri anlamda sağladığı kabiliyetler açısından stratejik bir öneme sahip. Tatlı suyun olmadığı ve yaşama elverişli olmayan bu 46 dönümlük kara parçası, Ukrayna kıyılarından yaklaşık 48 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

BATI KARADENİZ'İN KONTROLÜ İÇİN KRİTİK KONUMA SAHİP

Karadeniz’in batı bölümünün kontrolü açısından büyük öneme sahip olan ada, Ukrayna ticaretinde büyük yer tutan Odessa limanına da 142 km uzaklıkta bulunuyor. Odessa limanlarının Rus donanması tarafından abluka altına alınması sonrası ülkeden dünyaya buğday ihracatı durmuş, küresel bir gıda krizinin fitili ateşlenmişti. Adada hakimiyet sağlayarak Odessa üzerindeki kontrolünü pekiştirecek olan Moskova yönetiminin, ilerleyen yıllarda doğalgaz gibi gıdayı da bir silah olarak kullanmasından endişe duyuluyor.

Ana rotalar hedefte

Yılan Adası, Romanya ile Ukrayna arasında sınır olan Tuna Nehri’nin ağzına yakın bir konumda yer alıyor. Romanya’nın Karadeniz’deki limanı Köstence, adanın güneyinde ve savaş nedeniyle Odessa’ya ulaşamayan gemiler buraya geliyor. Rusya’nın ana ticaret güzergahlarına yakın bir konumu olan Yılan Adası’nı kontrol etme arzusunun, ticaret rotalarında söz sahibi olamaya yönelik de bir hamle olduğu düşünülüyor. Rusların adada tam hakimiyet için S-400 hava sistemleri konuşlandırma niyetinde olduğu belirtiliyor. Ukrayna Askeri İstihbarat Şefi Kyrylo Budanov da “Adayı kim kontrol ediyorsa, sivil gemilerin Ukrayna’nın güneyindeki hareketini de engelleyebilir” ifadeleri ile çetin mücadelenin amacına ışık tutmuştu.

Yılan Adası'ndaki hasar uzaydan görüntülendi
DÜNYA
Yılan Adası'ndaki hasar uzaydan görüntülendi

Ukrayna Donanması duyurdu: Yılan Adası'ndaki 13 Ukrayna askeri hayatta
DÜNYA
Ukrayna Donanması duyurdu: Yılan Adası'ndaki 13 Ukrayna askeri hayatta
Şampiyon kupasına kavuştu

Şampiyon kupasına kavuştu

Trabzonspor görkemli bir organizasyonla kupasını kaldırdı.
Ezber bozduk gerisi gelecek

'Ezber bozduk gerisi gelecek'

Başkan Ağaoğlu kupa töreninde açıklamalarda bulundu.
Bakan Nebatiden Güldür Güldür paylaşımı: Gözlerimdeki ışıltıyı göremedim

​Bakan Çavuşoğlu'ndan 'İsveç ve Finlandiya' açıklaması.

Küme düştüler

Küme düştüler

TFF 1. Lig'de küme düşen takımlar belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.