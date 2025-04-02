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Yıldız Geçidi mi bulundu?

Yıldız Geçidi mi bulundu?

04:002/04/2025, mercredi
G: 2/04/2025, mercredi
Yeni Şafak
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Daily Mail'de yer alan habere göre ise bu tür yapıların İran gibi ülkelerde de görüldüğü ve genellikle füze rampaları veya savaş uçağı sığınakları olarak kullanıldığı belirtildi.
Daily Mail'de yer alan habere göre ise bu tür yapıların İran gibi ülkelerde de görüldüğü ve genellikle füze rampaları veya savaş uçağı sığınakları olarak kullanıldığı belirtildi.

Mısır'da, Giza Piramitleri'nin güneyinde 40 kilometre mesafede bulunan ve iki ucu sivri, at nalı biçimindeki gizemli yapı, sosyal medyayı hareketlendirdi. Google Haritalar'da resmi bir tanımlaması olmayan ve 29°54'23"K 31°08'02"D koordinatlarında yer alan kompleks, çeşitli komplo teorilerine neden olduğu belirtildi. Google Maps’ın bir kullanıcısı, popüler bilimkurgu serisi Stargate'e atıfta bulunarak, "Bu bir Yıldız Geçidi mi?" ifadelerini paylaştı. Görseller, dünya genelinde ilgi uyandırırken yapının uzay gemisi, eski bir tuzak sistemi veya modern bir askeri tesis olabileceğine dair iddialar ortaya atıldı.


#Mısır
#Giza Piramitleri
#Yıldız Geçidi

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