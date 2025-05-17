Yılın en şiddetli Güneş patlaması

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) bu yılın en şiddetli Güneş patlamasının 14 Mayıs 2025 sabahı Güneş'in doğu yüzeyinde meydana geldiğini bildirdi. Patlamanın X2.7 şiddetinde olduğu belirtilirken, olayın ardından Dünya’ya yönelik ek bir etki beklenmediği kaydedildi. Patlama, Güneş'in 11 yıllık döngüsündeki en aktif evrede olmasıyla ilişkilendiriliyor. Aynı gün içinde daha düşük şiddetli M sınıfı dört farklı patlamanın daha yaşandığı belirtildi. Uzmanlar, patlamaların Güneş’teki manyetik alan çizgilerinin ani kopması ve yeniden bağlanmasıyla oluştuğunu ifade ediyor.