Dünya

Yine antisemitizme sığındılar: Adidas'ın Bella Hadid'i reklam yüzü yapması İsrail'i çıldırttı

Terör devleti İsrail, spor giyim markası Adidas'ın reklam yüzü yaptığı Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid'i hedef aldı. Adidas'ın 1972 Münih Olimpiyatlarını öne çıkararak başlattığı reklam kampanyası üzerinden giriştiği algıyla olimpiyatlar sırasında 11 İsraillinin Filistinliler tarafından öldürüldüğünü ileri süren İsrail, yine 'antisemitizm' tiyatrosuna başvurdu. Hadid'in antisemizmin yayılmasına karşı olduğunu ifade eden İsrail, ünlü model ve babasının Yahudi karşıtı komploları teşvik ettiğini ileri sürerek algı operasyonuna girişti.

22:46 - 18/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 23:46 - 18/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Bella Hadid
Bella Hadid

Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren İsrail, Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid'i hedef alıp, onu reklam yüzü yapan spor giyim markası Adidas'a karşı da karalama kampanyası başlattı.

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 848 Filistinli öldü, 89 bin 459 kişi yaralandı.

Dünyanın gözü önünde soykırım saldırılarına devam eden İsrail, küresel kamuoyunda destek bulmak için de her daim 'siyonist katil' kimliğini gizlemek adına 'antisemitizm' tiyatrosuna başvurdu.

Her giriştiği oyunda kendisini 'mağdur' ve 'haklı' göstermeye çalışan İsrail, kendisine karşı çıkan ülkeleri, kişileri ve hatta markaları da karalamak adına kampanyalar başlattı.

Katil İsrail, Filistin asıllı Bella Hadid'i hedef aldı

Siyonist katil devletin son karalama kampanyasının hedefi ise Gazze'deki katliamlara karşı dik duruşuyla bilinen Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid oldu.

Hadid, spor giyim markası Adidas'ın 1972 Münih Olimpiyatlarını öne çıkararak başlattığı reklam kampanyasının yüzü oldu.

Bu gelişmeden rahatsız olan terör devleti İsrail ise resmi X hesabından paylaşımda bulunarak Hadid'i hedef aldı.

Bella Hadid ve babasına iftiralarla saldırdılar

Yaptığı paylaşımda Münih Olimpiyatları'nda 11 İsraillinin, 'terörist' olarak nitelediği Filistinliler tarafından öldürüldüğünü savunan İsrail, Antisemitizmi yayma ve İsraillilere ve Yahudilere karşı şiddet çağrısında bulunma geçmişine sahip olduğunu ileri sürdüğü Hadid'in Adidas'ın reklam yüzü olduğunu vurguladı.

Bella Hadid ve babası Muhammed Hadid'in sık sık Yahudilere karşı kan iftiraları ve Yahudi karşıtı komploları teşvik ettiği iddiasında bulunan İsrail, "Yorumunuz var mı?" sorusunu yönelttiği Adidas'ı da yürüttüğü karalama kampanyalarına dahil etti.



#Bella Hadid
#İsrail
#Katliam
#Gazze
#Adidas
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