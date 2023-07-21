Yine aynı alçak!

Momika, Irak’taki İsveç Konsolosluğu’nun yakılmasını protesto etmek için de Irak bayrağını çiğnedi.
2023’ün ilk haftalarından itibaren hem Türkiye’yi hem de İslam’ı hedef alan birçok provokasyona sahne olan İsveç’te dün bir kez daha Kur’an-ı Kerim’e hakaret edildi. İsveç’te daha önce de Kur’an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika, Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim ve Irak bayrağını ayaklarının altına alarak İslam dinini hedef aldı. Momika, İsveç Parlamentosu önünde de Kur’an-ı Kerim yakmak için polisten izin istemişti. Polis bunun için şimdiye kadar izin vermemişti. Ancak İsveç Mahkemesi’nin “fikir hürriyeti” kılıfıyla skandal eyleme izin vermesi bekleniyordu. İzni beklemeyen Momika, Kur’an’ı yakmadı ancak mushafı ayağının altında çiğnedi. Kur’an nüshalarına ve Irak bayrağına ayağını silen Momika, Irak’ta Şii lider Mukteda es-Sadr’ın da fotoğrafının bulunduğu bir kağıtla ayaklarını sildi, İran dini lideri Ayetullah Hameney’in fotoğrafının olduğu bir kitabı çiğnedi ve Irak bayrağını yaktı. Eylem polis korumasında gerçekleşti.
IRAK’TAKİ BÜYÜKELÇİLİK ATEŞE VERİLDİ
Kur’an’a yapılan çirkin saldırı öncesinde Irak’ta öfkeli göstericiler başkent Bağdat’taki İsveç Büyükelçiliği önünde toplandı. Irak çevik kuvvet polisi göstericileri elçilikten uzaklaştırmak için tazyikli su sıktı, dağılmayan göstericiler güvenlik güçleri tarafından elektrikli coplarla kovalandı. Sabaha doğru büyükelçiliğe giren protestocular, binayı ateşe verdi. Dini lider Mukteda el Sadr yanlıları tarafından düzenlenen gösteriye katılanlar ellerinde Kur’an-ı Kerim taşıdı. Güvenlik güçleriyle Iraklı göstericiler arasında çatışma yaşanırken çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için olay yerine geldi. Saldırı sırasında elçiliğin boş olup olmadığı ya da personelin tahliye edilip edilmediği bilinmiyor. Ancak İsveç Dışişleri Bakanlığı, Bağdat’taki büyükelçilik çalışanlarının ‘güvende’ olduğunu açıkladı. Irak Dışişleri Bakanlığı da elçiliğin kundaklanmasını kınadı ve güvenlik güçlerini sorumluları tespit etmeye çağırdı. Diğer yandan Irak hükümeti, İsveç’in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardstrom’u “istenmeyen kişi” ilan ederek ülkeyi terk etmesini istedi. İsveçli telekomünikasyon şirketi Ericsson’un ülkedeki lisansını iptal eden ve fabrika işçilerinin çalışma iznini donduran Bağdat yönetimi, Irak’ın İsveç Büyükelçiliği Maslahatgüzarı’nı ülkeye geri çekti.
Kur’an-ı Kerim yakan Paludan için yakalama kararı
Ankara 8’inci Sulh Ceza Hakimliği’nce, İsveç’in başkenti Stockholm’de Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakan Danimarkalı Sıkı Yön Partisi Genel Başkanı Rasmus Paludan hakkında yakalama kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde 21 Ocak’ta Kur’an-ı Kerim yakan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılık, ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Paludan hakkında, Ankara 8’inci Sulh Ceza Hakimliği’nden ‘ifade alınmasına yönelik yakalama’ kararı talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme, Paludan hakkında Yakalama Kararı çıkardı.