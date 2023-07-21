Yine aynı alçak!

2023’ün ilk haftalarından itibaren hem Türkiye’yi hem de İslam’ı hedef alan birçok provokasyona sahne olan İsveç’te dün bir kez daha Kur’an-ı Kerim’e hakaret edildi. İsveç’te daha önce de Kur’an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika, Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim ve Irak bayrağını ayaklarının altına alarak İslam dinini hedef aldı. Momika, İsveç Parlamentosu önünde de Kur’an-ı Kerim yakmak için polisten izin istemişti. Polis bunun için şimdiye kadar izin vermemişti. Ancak İsveç Mahkemesi’nin “fikir hürriyeti” kılıfıyla skandal eyleme izin vermesi bekleniyordu. İzni beklemeyen Momika, Kur’an’ı yakmadı ancak mushafı ayağının altında çiğnedi. Kur’an nüshalarına ve Irak bayrağına ayağını silen Momika, Irak’ta Şii lider Mukteda es-Sadr’ın da fotoğrafının bulunduğu bir kağıtla ayaklarını sildi, İran dini lideri Ayetullah Hameney’in fotoğrafının olduğu bir kitabı çiğnedi ve Irak bayrağını yaktı. Eylem polis korumasında gerçekleşti.