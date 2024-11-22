Yok olmanın eşiğindeki ada ülkesi Tuvalu varlığını dijitale aktarıyor

BBC'nin haberine göre, Pasifik Okyanusu'nda dokuz mercan adasından oluşan ve 11 binin üzerinde vatandaşı bulunan Tuvalu, artık yaşanamaz hale gelebileceği bir gelecekle karşı karşıya.





İklim değişikliğinin neden olduğu deniz seviyesindeki yükselme, Tuvalu topraklarını tehdit ediyor.





Ülke toprakları okyanusun altında kalma riskiyle karşı karşıya olan Tuvalu hükümeti, ülkenin güzelliklerini, kültürünü ve vatandaşlarının yasal haklarını gelecek nesiller için korumak amacıyla "Dijital Ulus" projesine yöneldi.









Hükümet, ülkenin dijital bir kopyasını inşa ederek, evlerinden doğal güzelliklerine kadar her şeyi yedekliyor.





Tuvalu ayrıca, ülkenin sanal dünyadaki sınırlarını güvence altına almanın yanı sıra hükümetin faaliyetlerine devam edebilmesi için dijital pasaportlar oluşturmaya çalışıyor. Bu pasaportlar vatandaşlarına, seçim ve referandumlara katılım, doğum, ölüm ve evliliklerin kaydedilmesi ve benzeri birçok resmi işlemleri dijital ortamda yapma imkanı tanıyor.





Avustralya'daki Griffith Üniversitesinde araştırma görevlisi olan Taukiei Kitara, söz konusu çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Dijital Ulus" projesinin, milletin fiziksel olarak yok olacağı ön kabulünü temsil etmediğini belirterek, bu projenin Tuvalu'nun iklim değişikliğiyle mücadele yöntemlerinden sadece birisi olduğunu kaydetti.





"Dijital Ulus"





Söz konusu adım ilk olarak "Dijital Ulus" projesi adıyla Tuvalu Dışişleri Bakanı Simon Kofe tarafından 2022'de Mısır'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'nda (COP27) duyurulmuştu.





"Dijital Ulus" projesi, adaların sanal bir kopyasını oluşturmanın yanı sıra ülkenin kültürel mirasını da yedeklemeyi içeriyor.





Kofe, 2023'te yaptığı açıklamada vatandaşlarına, "Tuvalu'nun ruhunu taşımak üzere tasarlanmış" bir arşiv oluşturmak için en değerli eşyalarını ve duygusal öğelerden oluşan hikayeleri, festival danslarını, çocuklarının seslerini ve anılarını gönderme çağrısında bulunmuştu.





Öte yandan, eski başbakan ve muhalefet bloku lideri Enele Sopoaga, 2023'te yaptığı açıklamada, sanal dünyada dijital bir Tuvalu ulusu oluşturma konseptiyle ülkenin "yok olacağı imasının" yapıldığını savunarak, hükümetin bu yöndeki politikalarını eleştirmişti.





Tuvalulu iklim aktivisti Grace Malie ise eylülde BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Bu bizim haysiyetimiz, kültürümüz ve mirasımızdır. Bavullara doldurup yanımızda götürebileceğimiz bir şey değil." ifadesini kullanmıştı.























