Yok olmanın eşiğindeki ada ülkesi Tuvalu varlığını dijitale aktarıyor

BBC'nin haberine göre, Pasifik Okyanusu'nda dokuz mercan adasından oluşan ve 11 binin üzerinde vatandaşı bulunan Tuvalu, artık yaşanamaz hale gelebileceği bir gelecekle karşı karşıya.
İklim değişikliğinin neden olduğu deniz seviyesindeki yükselme, Tuvalu topraklarını tehdit ediyor.
Hükümet, ülkenin dijital bir kopyasını inşa ederek, evlerinden doğal güzelliklerine kadar her şeyi yedekliyor.
Avustralya'daki Griffith Üniversitesinde araştırma görevlisi olan Taukiei Kitara, söz konusu çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Dijital Ulus" projesinin, milletin fiziksel olarak yok olacağı ön kabulünü temsil etmediğini belirterek, bu projenin Tuvalu'nun iklim değişikliğiyle mücadele yöntemlerinden sadece birisi olduğunu kaydetti.
Söz konusu adım ilk olarak "Dijital Ulus" projesi adıyla Tuvalu Dışişleri Bakanı Simon Kofe tarafından 2022'de Mısır'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'nda (COP27) duyurulmuştu.
"Dijital Ulus" projesi, adaların sanal bir kopyasını oluşturmanın yanı sıra ülkenin kültürel mirasını da yedeklemeyi içeriyor.
Kofe, 2023'te yaptığı açıklamada vatandaşlarına, "Tuvalu'nun ruhunu taşımak üzere tasarlanmış" bir arşiv oluşturmak için en değerli eşyalarını ve duygusal öğelerden oluşan hikayeleri, festival danslarını, çocuklarının seslerini ve anılarını gönderme çağrısında bulunmuştu.