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Dünya YPG/PKK Babda pazar yerini hedef aldı
ORTADOĞU

YPG/PKK Bab’da pazar yerini hedef aldı

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, semt pazarına bırakılan paketin patlaması sonucu 3 sivil yaralandı.

Haber Merkezi AA
Patlamanın ardından, çevrede maddi zarar oluştu.
Patlamanın ardından, çevrede maddi zarar oluştu.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde semt pazarına bırakılan paket infilak ettirildi.

Terör saldırısı sonucu 3 sivil yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları Bab'daki hastanelere nakletti. Patlamanın ardından, çevrede maddi zarar oluştu.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Patlamanın ardından, çevrede maddi zarar oluştu.

Bab'da son bir ayda, 3 ayrı şüpheli paketin patlaması sonucu, 22 sivil yaralanmıştı.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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