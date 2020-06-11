YPG/PKK Bab’da pazar yerini hedef aldı

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Kızılay'dan 152. yıldönümünde Çanakkale'de anlamlı bir sergi: 'İki Hilal, Tek İstikbal'

Çanakkale’deki Hilal-i Ahmer ruhunu diri tutmak isteyen Türk Kızılay kuruluşunun 152. yıldönümünde “İki Hilal, Tek İstikbal” isimli sergiye ev sahipliği yapıyor. Çanakkale Zaferi’nin de 105. yılında bu büyük destanın yazıldığı topraklarda anlamlı bir etkinlik yapmak isteyen Kızılay, sergiyi ilerleyen süreçte kalıcı olarak müzeye dönüştürecek.