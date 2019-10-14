Dünya YPGliler hapishanedeki DEAŞlıları serbest bıraktı
ORTADOĞU

YPG’liler hapishanedeki DEAŞ’lıları serbest bıraktı

Fırat’ın doğusunda YPG’li teröristlerin içerideki DEAŞ’lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı. Tel Abyad’da Türkiye’nin kontrolünü sağlamaya hazır olduğu hapishanenin boş olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi IHA
PKK'lı teröristlerin, DEAŞ’lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı.
PKK'lı teröristlerin, DEAŞ’lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, YPG’li teröristlerin içerideki DEAŞ’lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı.

Fırat’ın doğusunda yürütülen "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında Tel Abyad’da Türkiye’nin kontrolünü sağlamaya hazır olduğu hapishanenin boş olduğu tespit edildi.

YPG’li teröristlerin içerideki DEAŞ’lıları serbest bıraktığı hapishaneden görüntüler
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YPG’li teröristlerin içerideki DEAŞ’lıları serbest bıraktığı hapishaneden görüntüler
YPG'li teröristlerin içerideki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı. Varılan mutabakat kapsamında Türkiye'nin kontrolü sağlamaya hazır olduğu hapishanenin boş olduğu tespit edildi. Tel Abyad merkezdeki hapishane teröristlerce tamamen boşaltılırken yüksek duvarlarla çevrili binanın açık kapıları dikkat çekti. YPG'li teröristlerin terk ettiği hapishanede terör örgütü elebaşının posterleri ile çeşitli dosyalar da görüntülere yansıdı.

PKK elebaşının posterleri yer alıyor

Tel Abyad merkezdeki hapishane teröristlerce tamamen boşaltılırken yüksek duvarlarla çevrili binanın açık kapıları dikkat çekti. YPG’li teröristlerin terk ettiği hapishanede terör örgütü elebaşının posterleri ile çeşitli dosyalar da görüntülere yansıdı.

  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, konuya ilişkin açıklamasında, “DEAŞ hapishanesine gittiğimiz zaman bunun YPG’li teröristler tarafından boşaltıldığını, oradaki DEAŞ’lıların kaçırıldığını gördük” ifadelerini kullanmıştı.
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