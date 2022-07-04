Dünya Yunan basını Erdoğan uluslararası müzakere sanatını gösterdi
AVRUPA

Yunan basını: Erdoğan uluslararası müzakere sanatını gösterdi

Türkiye'nin Madrid'deki NATO Zirvesi'nde elde ettiği kazanımlar, Yunan basınında da geniş yer aldı. Yunan Ta Nea gazetesinin "Erdoğan'ın Müzakere Sanatı" başlıklı makalesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki rolüne dikkati çekildi.

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Haber Merkezi AA
Yunan basını: Erdoğan uluslararası müzakere sanatını gösterdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi tecrübesi dünyaya parmak ısırtmaya devam ediyor. Türkiye'nin Madrid'deki NATO Zirvesi'nde elde ettiği kazanımlar, Yunan basınında da geniş yer aldı. Yunan hükümetinin Türkiye'ye karşı etkisiz kaldığı eleştirisi yapılırken, özellikle Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin zirvede önce çıktığına ve Yunanistan'ın aksine istediğini aldığına vurgu yapıldı.

"Erdoğan, müzakere sanatını gösterdi"

Ta Nea gazetesi, dış politikada Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dair bir makale yayınladı. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müzakere Sanatı" isimli makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvedeki rolüne vurgu yapıldı.

Yazıda, "Türk Cumhurbaşkanı, uluslararası arenada hala müzakere sanatına sahip olduğunu, Madrid Zirvesi'nde gösterdi." ifadesine yer verildi.

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Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı. Ortak bildiride 'İsveç ve Finlandiya PKK/YPG'ye destek vermeyecek' ifadelerine yer verildi.


"Erdoğan'ın nasıl bir politikacı olduğunu unutuyoruz"

Makalede, "Erdoğan'ın uluslararası alanda özel deneyime ve hedeflerine ulaşabilecek yeterlilikte bir politikacı olduğunu bazen unutuyoruz." yorumu yapıldı. Uzun vadeli bakıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karlı çıkacağı belirtilen yazıda Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimin yükselmesinde payı olan Miçotakis hükümeti ise üstü kapalı eleştirildi.

NATO'dan Türkiye detayı: Çok ciddiye alıyoruz
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Dün Finlandiya'ya giden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün ise İsveç'te açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Türkiye'den de bahseden Stoltenberg, \"En yakın zamanda Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin reddine sebep olan faktörlerin çözülmesi için çalışıyoruz\" ifadelerini kullandı.
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İsveç Başbakanı da Stoltenberg'den sonra konuşarak, \"Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvuruları ile ilgili endişelerini çok ciddiye alıyoruz.\" açıklamaları dikkat çekti.
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İspanya'nın başkenti Madrid'de 29-30 Haziran'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde söz konusu ülkelerin katılımı için bir anlaşmaya varılıp varılmayacağıyla ilgili soru üzerine Stoltenberg, Türkiye'nin endişelerine bir an önce yanıt verilerek sorunun çözülmesi için çalışıldığını, ancak zirvenin bu konuda bir süre bitimi niteliğini taşımayacağını dile getirdi.
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Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'la mücadelede önemli rol oynadığını ifade eden Stoltenberg, \"Türkiye Ukrayna'ya destek ve mahsur kalan buğdayın ihraç edilmesi konusunda kilit rol oynuyor. Dolayısıyla böyle hayati bir müttefik terörizmle ilgili endişelerini paylaştığında bunu ciddiye almalıyız. Ve yaptığımız da tam olarak bu. Finlandiya ve İsveç'in bu konuları masaya yatırmaya hazır olduklarına yönelik açık mesajını memnuniyetle karşılıyorum.\" diye açıkladı.
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Niinistö de Türkiye ile müzakerelerde herhangi bir gelişme olup olmadığıyla ilgili soru üzerine \"İlerleme, diyalog kanallarımızın açık olması, görüşmelere devam etmemiz olarak düşünülebilir.\" diye konuştu.
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inlandiya Cumhurbaşkanı, \"Ülkesinin, Türkiye'nin endişeleriyle ilgili diğer NATO ülkelerinden farklı bir tutumu olmadığını, neden özellikle bu konuda hedef gösterildiklerini anlamakta zorlandığını\" ifade etti.
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Stoltenberg, \"Bunlar meşru endişeler. Terörizm ve silah ihracatıyla ilgili endişeler. Hiçbir NATO müttefikinin Türkiye kadar terörist saldırılardan zarar görmediğini anlamamız ve hatırlamamız gerekiyor.\" dedi.
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NATO'dan Türkiye detayı: Çok ciddiye alıyoruz
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten önemli bir açıklama geldi. Stoltenberg'in yapmış olduğu açıklamada "En yakın zamanda Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin reddine sebep olan faktörlerin çözülmesi için çalışıyoruz" dedi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in yapmış olduğu açıklamada İngilizcede "Turkey" yerine "Türkiye" ismini kullanması ise gözlerden kaçmadı. İşte haberin detayları...


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