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Dünya Yunan ekonomisi çöküşte Ülkenin ikinci stratejik limanı da satılıyor
AVRUPA

Yunan ekonomisi çöküşte: Ülkenin ikinci stratejik limanı da satılıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle turizm ve deniz trafiği gelirleri kesilen Yunanistan’ın ekonomisinde tarihi bir çöküş yaşanıyor. Ekonomi son çeyrekte yüzde 14 küçülürken, ülkenin ikinci stratejik öneme sahip Skaramanga limanı ABD'li girişim grubuna satıyor.

Haber Merkezi DHA
Yunanistan Skaramanga limanını satıyor.
Yunanistan Skaramanga limanını satıyor.

Ekonomik çıkmazın eşiğinde olan Yunanistan stratejik limanlarını bir bir elinden çıkarıyor. ABD, stratejik öneme sahip Dedeağaç ve Elevsina limanının ardından Skaramanga limanını da almak için Yunan yetkililerle masaya oturdu. ABD’nin hedefinin Avrupa’nın en büyük tersane inşa etmek istediği ifade edildi.

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  • ABD’nin bölgede donanmaya katılacak 4 yeni fırkateynin inşasını Yunanistan’daki tersanelerde yapmayı hedeflediği kaydedildi. Ayrıca ABD, Yunanistan’daki tersaneleri de 6. Filo’nun bakım merkezi haline getirmeyi planlıyor.

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İlk görüşme yapıldı

Genel Müdür Adam Boehler başkanlığındaki Amerikan Devlet Finans kuruluşu International Development Finance Corporation (DFC) yöneticilerinin, Amerikan İhracat-İthalat Bankası başkanı Kimberly Reed ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Müdür Yardımcısı Bonnie Glick ile birlikte Elevsina tersanelerinde ziyaretinden sonra, ONEX şirketi Başkanı Panos Ksenokostas Washington’da Skaramanga tersanelerini satışını konuştuğu kaydedildi.

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