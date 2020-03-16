Yunan sınırı buz kesti

Türkiye’nin açık kapı politikasıyla Edirne’ye gelen sığınmacıların Avrupa’ya geçme mücadelesi sürüyor. Başta İstanbul olmak üzere Anadolu’nun birçok kentinden Edirne’ye akın eden 10 binden fazla sığınmacının sınırdaki bekleyişinde 17 gün geride kaldı. Umut yolculuğuna çıkan mültecilerin bazıları kaçak yollarla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geçerken, Yunanların kapıları açacağı umuduyla Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyenlerse havaların soğumasıyla zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

7 DERECEDE BEKLEYİŞ

Sığınmacılar, Yunan sınır birliklerinin sıktığı tazyikli su, gaz ve mermilerin yanısıra dünden itibaren de soğuğa karşı direniyor. Hava sıcaklıklarının 7 dereceye kadar düşmesi ve sağanak, en çok bebekli ve çocuklu aileleri etkiliyor. Göçmenlere Türkiye’nin dört bir yanından, başta devlet kurumları olmak üzere STK’lar ve vatandaşlardan yardım yağıyor. Geceleri soğuk havada kalan ve ısınmaya çalışan göçmenlere TIR ve kamyonlarla tonlarca insani yardım gönderildi. AFAD’ın depolarına alınan malzemeler ihtiyaca göre dağıtılıyor.

Mehmetçik yetişti

Mültecilerin imdadına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

Muğla’dan Yunanistan adalarına gitmek isteyen mülteciler ölümden döndü. Lastik botla Bodrum Akyarlar’dan Kos adasına geçmeye çalışan 36 mülteci, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı. Türk karasularına geri itilen ve deniz ortasında mahsur kalan mültecilerin imdadına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 16 Güney Afrikalı, 7 Kongolu, 5 Suriyeli, 3 Kamerun, 2 Pakistan, 2 Gabon ve 1 Filistinli göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınıp Turgutreis limanına getirildi. Yiyecek ve içecek ikram edilen mülteciler Muğla Göç İdaresi’ne gönderilecek.

AB ilkeleri ayaklar altında

Nikos Dendias

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın göçmenlerle ilgili yaptığı açıklamaya tepki yağıyor. Yunanistan’ın Avrupa’nın sınırını koruduğu ve yaşanan krizin sadece Yunanistan’ın değil tüm Avrupa’nın krizi olduğunu söyleyen Dendias’a, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy cevap verdi. “Dendias’ın açıklamaları, bu ülkenin izlediği tutarsız, hukuk dışı ve gayri insani politikaların somut bir kanıtıdır” diyen Aksoy şunları söyledi:

UTANÇ VERİCİ

“Kapısına gelen göçmenlere insan değil, düşman muamelesi yapan, kadın, çocuk demeden üstlerine gaz, kurşun ve tarım ilacı sıkan, Nazi uygulamalarını hatırlatır şekilde para ve eşyalarını alarak ülkemize gönderen Yunanistan, insanlık adına utanç verici uygulamalarıyla iddia ettiği gibi AB’nin sınırlarını korumamakta, aksine AB’nin üzerinde kurulduğu tüm ilke ve değerleri ayaklar altına almaktadır. Yunanistan bu uygulamalarıyla (..) dilinden düşürmediği uluslararası hukuku, insan haklarını ve Avrupa değerlerini hiçe saymaktadır. (..)”