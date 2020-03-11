Yunanistan siper kazıyor

Mültecilerin geçişini engellemek için AB ve BM’nin desteğiyle her türlü insanlık dışı muameleyi yapan Yunanistan sınır hattına siper kazdı.

Yunanistan hudut birlikleri, Avrupa’ya geçmek isteyen sığınmacıları önlemek için sınır hattına siper kazıyor. Sığınmacılar, Avrupa’ya gitmek için Yunanistan sınırında 12 gündür bekliyor. Yunanistan hudut birlikleri, geçişleri engellemek için zaman zaman sığınmacılara biber gazı, tazyikli suyun yanı sıra ölüm ve yaralanmalara neden olan plastik ve gerçek mermilerle müdahalelerde bulunuyor.

Sınırda bekleyen mülteci çocuklar

SİLAHLI ASKERLER YERLEŞTİRİLDİ

Yüksek sınır tellerinin gerisine yerleştirdiği kum torbalarının ardına siper kazmaya devam eden Yunanistan, burada beklettiği tüfekli askerlerle, sınır geçişlerini engellemeye çalışıyor.

BALIKÇILAR KURTARDI

Edirne’de, Meriç Nehri üzerinden sınırın diğer tarafından geçen İranlı göçmen, Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesiyle tekrar nehre atlamak zorunda kaldı. Yunanistanlı güvenlik görevlerinin gözleri önünde nehirde sürüklenerek yaşam savaşı mücadelesi veren İranlı göçmeni, Türk balıkçı kurtardı. Yarı baygın kıyıya çıkarılan göçmen, Türk askerlerinin müdahalesi ile hayata döndü. Türk balıkçılar, İranlı göçmene giysiler verip, yaktıkları ateşte ısınmasını sağladı. Yaşama tutunan İranlı göçmen, kendisine geldikten sonra eşi ve çocuklarını da yanına alarak bölgeden ayrıldı.

AİHM devreye girdi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Yunanistan tarafından sınırda geri itilen sığınmacı aile ve şiddetli müdahale sonucu hayatını kaybeden bir başka sığınmacı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yapılan iki başvurunun mahkeme tarafından işleme alındığını bildirdi. Genel Müdürlükten, Yunanistan’ın sığınmacılara yönelik insan haklarını ihlal eden uygulamalarının AİHM’e taşınmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

BAŞVURU İŞLEME ALINDI

Hak ihlallerine uğrayan sığınmacıların AİHM’e başvurularının sürdüğü kaydedilen açıklamada, “İnsan hakları hiçe sayılarak Yunanistan tarafından geri itilen bir aile ve şiddetli müdahale sonucu hayatını kaybeden bir başka sığınmacı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan iki başvuru mahkeme tarafından işleme alınmış ve öncelikli görüşülmesine karar verilmiştir.” ifadesine yer verildi.

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Jiletli ve dikenli tel

Sınıra çekilen dikenli teller

Yunanistan’a geçiş yapmak isteyen göçmenlerin Edirne’ye gelişleri devam ederken, yoğunluk Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde yaşanıyor. Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı’nı kapatan Yunanistan, bölgede bekleyen göçmenlere de sert müdahalelerde bulunuyor. Geçişlere karşı önlemlerini üst seviyeye çıkaran Yunanistan, Edirne’nin Doyran köyü yakınlarında, Meriç Nehri kıyısına jiletli ve dikenli tel çekmeye başladı.

Kızılay’dan çocuk TIR’ı

Fotoğraf: Arşiv

Sınırı geçerek Avrupa’ya gitmek isteyen sığınmacılar, Yunan sınır polisinin gaz bombalı müdahalesine maruz kalıyor. Bu müdahaleden en fazla, aileleriyle bu yolculuğa çıkan çocuklar etkileniyor. Türk Kızılay tarafından sığınmacıların toplandığı alanın yakınına konuşlandırılan “Mobil Çocuk Dostu TIR’ı”ndaki görevliler, çocukların yaşadıkları travmayı atlatmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.