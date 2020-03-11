Dünya Yunanistan siper kazıyor
AVRUPA

Yunanistan siper kazıyor

Yunan askerleri, Avrupa’ya geçmek isteyen göçmenlere karşı sınır hattına siper kazmaya başladı. Sınırda jiletli tel örgülerin gerisini kum torbalarıyla destekleyen Yunan güvenlik güçleri, tüfeklerle nöbet tutuyor. Sınırda 13 gündür bekleyen göçmenlere zulmeden Yunanlar, plastik ve gerçek mermilerle ateş açıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mültecilerin geçişini engellemek için AB ve BM’nin desteğiyle her türlü insanlık dışı muameleyi yapan Yunanistan sınır hattına siper kazdı.
Mültecilerin geçişini engellemek için AB ve BM’nin desteğiyle her türlü insanlık dışı muameleyi yapan Yunanistan sınır hattına siper kazdı.

Yunanistan hudut birlikleri, Avrupa’ya geçmek isteyen sığınmacıları önlemek için sınır hattına siper kazıyor. Sığınmacılar, Avrupa’ya gitmek için Yunanistan sınırında 12 gündür bekliyor. Yunanistan hudut birlikleri, geçişleri engellemek için zaman zaman sığınmacılara biber gazı, tazyikli suyun yanı sıra ölüm ve yaralanmalara neden olan plastik ve gerçek mermilerle müdahalelerde bulunuyor.

Sınırda bekleyen mülteci çocuklar

SİLAHLI ASKERLER YERLEŞTİRİLDİ

Yüksek sınır tellerinin gerisine yerleştirdiği kum torbalarının ardına siper kazmaya devam eden Yunanistan, burada beklettiği tüfekli askerlerle, sınır geçişlerini engellemeye çalışıyor.

BALIKÇILAR KURTARDI

Edirne’de, Meriç Nehri üzerinden sınırın diğer tarafından geçen İranlı göçmen, Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesiyle tekrar nehre atlamak zorunda kaldı. Yunanistanlı güvenlik görevlerinin gözleri önünde nehirde sürüklenerek yaşam savaşı mücadelesi veren İranlı göçmeni, Türk balıkçı kurtardı. Yarı baygın kıyıya çıkarılan göçmen, Türk askerlerinin müdahalesi ile hayata döndü. Türk balıkçılar, İranlı göçmene giysiler verip, yaktıkları ateşte ısınmasını sağladı. Yaşama tutunan İranlı göçmen, kendisine geldikten sonra eşi ve çocuklarını da yanına alarak bölgeden ayrıldı.

AİHM devreye girdi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Yunanistan tarafından sınırda geri itilen sığınmacı aile ve şiddetli müdahale sonucu hayatını kaybeden bir başka sığınmacı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yapılan iki başvurunun mahkeme tarafından işleme alındığını bildirdi. Genel Müdürlükten, Yunanistan’ın sığınmacılara yönelik insan haklarını ihlal eden uygulamalarının AİHM’e taşınmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

BAŞVURU İŞLEME ALINDI

Hak ihlallerine uğrayan sığınmacıların AİHM’e başvurularının sürdüğü kaydedilen açıklamada, “İnsan hakları hiçe sayılarak Yunanistan tarafından geri itilen bir aile ve şiddetli müdahale sonucu hayatını kaybeden bir başka sığınmacı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan iki başvuru mahkeme tarafından işleme alınmış ve öncelikli görüşülmesine karar verilmiştir.” ifadesine yer verildi.

Jiletli ve dikenli tel

Sınıra çekilen dikenli teller

Yunanistan’a geçiş yapmak isteyen göçmenlerin Edirne’ye gelişleri devam ederken, yoğunluk Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde yaşanıyor. Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı’nı kapatan Yunanistan, bölgede bekleyen göçmenlere de sert müdahalelerde bulunuyor. Geçişlere karşı önlemlerini üst seviyeye çıkaran Yunanistan, Edirne’nin Doyran köyü yakınlarında, Meriç Nehri kıyısına jiletli ve dikenli tel çekmeye başladı.

Kızılay’dan çocuk TIR’ı

Fotoğraf: Arşiv
  • Sınırı geçerek Avrupa’ya gitmek isteyen sığınmacılar, Yunan sınır polisinin gaz bombalı müdahalesine maruz kalıyor. Bu müdahaleden en fazla, aileleriyle bu yolculuğa çıkan çocuklar etkileniyor. Türk Kızılay tarafından sığınmacıların toplandığı alanın yakınına konuşlandırılan “Mobil Çocuk Dostu TIR’ı”ndaki görevliler, çocukların yaşadıkları travmayı atlatmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Yunanistan Meriç kıyısına jiletli tel çekiyor
OYNAT 00:59
Yunanistan Meriç kıyısına jiletli tel çekiyor
Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen göçmenlerin Edirne'ye akınları devam ederken, yoğunluk Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde yaşanıyor. Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı'nı kapatan Yunanistan, bölgede bekleyen göçmenlere de sert müdahalelerde bulunuyor. Göçmenler, Yunanistan'da geçiş yapmak için sık sık Meriç Nehri'ni kullanıyor. Sınırda güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkaran Yunanistan, bugün Edirne'nin Doyran köye yakınlarında Meriç Nehri'nin kıyısına jiletli dikenli tel çekmeye başladı.
Doksan gün sonra: Türkiyede ilk vaka!

Doksan gün sonra: Türkiye'de ilk vaka!

Hasta erkek ve izole edildi, virüsü Avrupa'dan kaptı.
Metroda, metrobüste, otobüste...

Metroda, metrobüste, otobüste...

​İstanbul'da vatandaşlar toplu taşımaya maskeyle binmeye başladı.
60 liradan bin TLyeçıkınca isyan ettiler

60 liradan bin TL'ye
çıkınca isyan ettiler

​Maskedeki rekor artış en çok onları mağdur ediyor.
Sigara içenler risk altında!

Sigara içenler risk altında!

​Koronavirüs, sigara içenleri savunmasız hale getiriyor.
Bir günde<br>500 milyar dolar!

Bir günde
500 milyar dolar!

​Koronavirüs endişesi ile petrol krizi vurdu.
Yüzde 3'ünü<br>geçemeyecek

Yüzde 3'ünü
geçemeyecek

​Dövize endeksli kredilere yeni düzenleme.

Nargileyi yasakladılar

Nargileyi yasakladılar

​Dünyaya yayılan salgın nedeniyle flaş karar.
Merkel korkutan rakamı açıkladı

Merkel korkutan rakamı açıkladı

Virüs ​Almanya'nın yüzde 70'ine bulaşacak.
Tam 300 polisle<br>operasyon

Tam 300 polisle
operasyon

​Şafak vakti kapılar koçbaşıyla kırıldı.
Hızla artıyor

Hızla artıyor

Ölümcül salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 161'e çıktı.
Koronavirüse karşı altın kurallar

Koronavirüse karşı altın kurallar

Özellikle yurt dışından gelenlerin uyması gerekenler sıralandı.
İzinler iptal edildi

İzinler iptal edildi

​Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika kararı.
Atina'ya BM'de hesap soracağız

Atina'ya BM'de hesap soracağız

​Miçotakis uluslararası hukuku bilmiyor, çok geri kalmış durumda.
CHP, HDP ve PKK Berlin’de buluştu

CHP, HDP ve PKK Berlin’de buluştu

​CHP ve HDP'li vekiller gizli oturup sonrası soluğu terörist elebaşının yanında aldı.
Hafter'den<br>Esed'e gizli ziyaret

Hafter'den
Esed'e gizli ziyaret

Türkiye'ye karşı oluşturmak istedikleri kirli tezgahı görüştüler.
CHP'li belediyede<br>aile boyu zimmet

CHP'li belediyede
aile boyu zimmet

​Plajdan elde edilen gelirlerin akıbeti bilinmiyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.