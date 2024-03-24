Yunanistan'da ABD'ye 'Filistin' protestosu: Katiller evlerinize dönün

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) üyesi bir grup, Dedeağaç kentinde tren yolu üzerinde savaş karşıtı protesto gerçekleştirdi.
"Dedeağaç emperyalistlerin kalesi değildir"
Tren yolu üzerine barikat kuran eylemciler, ABD ve NATO'ya ait tankları taşıyan treni durdurdu.
ABD'ye 'Filistin' protestosu: Katiller evlerinize dönün
Ukrayna savaşı sonrası alternatif rota haline geldi
Türkiye ve Bulgaristan sınırları yakınındaki Dedeağaç, Ukrayna savaşıyla birlikte NATO askeri teçhizatının Romanya ve Bulgaristan üzerinden Doğu Avrupa'ya sevkiyatında alternatif rota haline gelmişti.