Yunanistan'da ABD'ye 'Filistin' protestosu: Katiller evlerinize dönün

Yunanistan’ın ortak tatbikat sonrası, ABD kuvvetlerinin Batı Trakya’daki Dedeağaç’a yığınak yapmasına tepkiler sürüyor. Dedeağaç Barış Komitesi, “ABD-NATO-AB ülkemizi ölüm saldırı mevzii haline, halkımızı da olası bir savaşta hedef haline getiriyorlar” sözleriyle protesto çağrısı yaptı.