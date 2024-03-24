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Dünya

Yunanistan'da ABD'ye 'Filistin' protestosu: Katiller evlerinize dönün

Yunanistan'ın Dedeağaç şehrinde, savaş karşıtı bir grup eylemci tren yolu üzerine barikat kurarak ABD ve NATO'ya ait tankları taşıyan treni engelledi. Filistin bayraklarının da taşındığı eylemde, tankların üzerine "Katiller, evlerinize dönün." yazıldı.

18:15 - 24/03/2024 Pazar
Güncelleme: 18:15 - 24/03/2024 Pazar
AA
Yunanistan'da ABD ve NATO'ya ait tankları taşıyan tren durduruldu.
Yunanistan'da ABD ve NATO'ya ait tankları taşıyan tren durduruldu.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) üyesi bir grup, Dedeağaç kentinde tren yolu üzerinde savaş karşıtı protesto gerçekleştirdi.

"Dedeağaç emperyalistlerin kalesi değildir"

Eylemciler,
"Dedeağaç emperyalistlerin kalesi değil, halkların limanıdır"
şeklinde slogan attı.

Tren yolu üzerine barikat kuran eylemciler, ABD ve NATO'ya ait tankları taşıyan treni durdurdu.

ABD'ye 'Filistin' protestosu: Katiller evlerinize dönün

Filistin bayraklarının da taşındığı eylemde bir gösterici, trende bulunan tankın üzerine
"Katiller, evlerinize dönün."
yazdı.

Ukrayna savaşı sonrası alternatif rota haline geldi

Türkiye ve Bulgaristan sınırları yakınındaki Dedeağaç, Ukrayna savaşıyla birlikte NATO askeri teçhizatının Romanya ve Bulgaristan üzerinden Doğu Avrupa'ya sevkiyatında alternatif rota haline gelmişti.



#Yunanistan
#ABD
#NATO
#Filistin
1 saat önce
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