Yunanistan'da Batı Nil virüsüne karşı uyarı: Önlen alınması için çağrı yapıldı

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), sivrisinek ısırmasıyla bulaşan Batı Nil virüsüne karşı halkı uyardı. Yapılan açıklamada, 2010'dan bu yana ise Yunanistan'da da neredeyse her yıl vakalara rastlandığı hatırlatılarak özellikle yaz ve sonbahar aylarında koruyucu önlemlerin alınması gerektiği bildirdi.
Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), sivrisinek ısırmasıyla bulaşan Batı Nil virüsüne karşı halkı uyararak, özellikle yaz ve sonbahar aylarında koruyucu önlemlerin alınması gerektiğini bildirdi.
EODY tarafından yapılan açıklamada, Batı Nil virüsünün her yıl özellikle yaz aylarında birçok ülkede görüldüğü, 2010'dan bu yana ise Yunanistan'da da neredeyse her yıl vakalara rastlandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, geçmiş yıllardaki veriler doğrultusunda 2025 yazında da vakaların yeniden görülmesinin beklendiği belirtilerek, vatandaşların korunmasına yönelik öneriler paylaşıldı.