Vücudunuzda uyuyan virüs: Merak edilen zona hastalığı nedir?

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Makbule Dündar, son yıllarda sıkça karşılaşılan zona hastalığı hakkında önemli uyarılarda bulundu.





Dr. Dündar, stres, yorgunluk veya enfeksiyon gibi faktörler virüsün tekrar aktif hale gelmesine neden olabileceğinin altını çizdi.

ZONA'NIN BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

Hastalığın vücutta belli bölgelerde uyuşma ve karıncalanma hissiyle başladığını dile getiren Dr. Dündar, “Ardından şiddetli ağrı ve içi su dolu kabarcıklarla kendini gösterir. Zona'yı erken dönemde teşhis etmek oldukça önemlidir. Döküntüler ortaya çıktıktan sonraki ilk 3 gün içinde tedaviye başlanması, tedavi başarısını artıracaktır” dedi.

‘DERMATOLOJİ UZMANINA BAŞVURULMALI'

Zonaya karşı uyarılarda bulunan Dr. Dündar, “Zona, yalnızca vücuttaki ağrılı lezyonlarla sınırlı kalmaz. Yüz ve göz bölgesinde ortaya çıktığında, körlük gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle gözdeki zona lezyonları, kalıcı görme kaybına neden olabilir. Bu nedenle, zona şüphesi bulunan hastaların erken dönemde bir dermatoloji uzmanına başvurması büyük önem taşıyor” diye konuştu.

ZONA AŞISI VE ÖNLEMLER